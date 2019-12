Il meteo di domani ci farà scoprire che tempo farà domani, lunedì 9 dicembre, nelle zone principali della Penisola

Le previsioni meteo di oggi ci descrivevano un’Italia all’insegna della variabilità, una situazione complessa e articolata che ci ha portato a chiudere il weekend con un punto interrogativo importante.

Come si svilupperà ora la situazione meteorologica lungo la Penisola? Che cosa ci attende per la prossima giornata? Scopriamo come inizierò la nuova settimana e quale clima ci attende dunque per questo lunedì 9 dicembre.

Pronte a scoprire le previsioni del tempo di domani? Eccole per voi in un dettagliato prospetto zona per zona così da esser veramente preparate al meglio ovunque ci dovessimo trovare.

Buon meteo a tutte e buon inizio settimana.

Previsioni meteo di domani, lunedì 9 dicembre

Le previsioni meteo di domani ci illustrano un cielo complessivamente pronto a rischiararsi ma che presenta ancora qualche “lato oscuro”, zone in cui pioggia e nubi proseguono nel farla da protagonisti e portando un clima non propriamente favorevole.

Il sole regala comunque speranza un po’ ovunque, scopriamo nel dettaglio dove e in quali città invece sarà opportuno un lunedì con ombrello a portata di mano.

Nord

Peggiora il meteo sul settentrione con precipitazioni specie su coste e pianure in particolare sul Nordest. Il sole permane invece altrove anche se in serata la situazione peggiora sulle Alpi. Le temperature restano stabili, con massime comprese tra 8 e 13 gradi.

Centro

Piove ancora sul centro del Paese in particolare modo sul versante tirrenico per poi spostarsi velocemente sull’Adriatico. Altrove però si possono notare maggiori schiarite. Le temperature appaiono stabili, con massime comprese tra i 12 e i 16 gradi.

Sud

Si apre il cielo del sud Italia con ampie schiarite su basso Adriatico e settori ionici ma qualche nube extra sul Tirreno, con piogge nelle ore pomeridiane in intensificazione sulle ore serali. Le temperature rimangono qui invariate, con massime comprese tra i 13 e i 17 gradi.

Fonte: 3bmeteo.com