Ci sono dei segni zodiacali che più di altri hanno già dato il via alla fase di cambiamento che li porterà nel 2020. Scopriamo insieme quali sono e quali invece sono ancora fermi.

Manca ormai meno di un mese al nuovo anno e ciò implica tantissime cose tra le quali spiccano ovviamente i cambiamenti che tutti, chi più e chi meno, ci troveremo ad affrontare. Lasciando per un attimo da parte la classica lista dei propositi per il nuovo anno, ogni volta che si saluta il vecchio per abbracciare il nuovo gli influssi tendono a cambiare e con essi l’influenza che arriva dalle stelle. Con l’arrivo del 2020, quindi, molti di noi si troveranno davanti a situazioni nuove, a parti di se da conoscere meglio e a possibilità che se ben colte possono portare a qualcosa di buono. Proprio in merito a queste possibilità, ci sono segni che stanno aspettando che il 2020 giunga a mostrarne qualcuna mentre altri si sono già addentrati da un po’ nella loro personale via che li condurrà al cambiamento, portandosi così avanti e seguendo un flusso più dinamico e volto a condurli verso un anno ricco di sorprese positive. Visto che l’andamento dei segni è come sempre legato alle stelle, oggi dopo aver visto qual è il regalo da non fare mai alle donne dello zodiaco e come ogni segno zodiacale dovrebbe superare una giornata storta, scopriremo insieme quali sono i segni che hanno iniziato il loro personale cambiamento in vista del 2020 e quali, invece, dovrebbero iniziare a pensarci più seriamente. Trattandosi di un argomento legato anche ai modi di sentire, il consiglio è come sempre quello di controllare il profilo del proprio ascendente in modo da avere un’idea più chiara della situazione nella quale ci si trova e di come cambiarla per vivere al meglio il nuovo anno.

Astrologia: i segni zodiacali che si sono già avviati verso i cambiamenti del 2020 e quelli che devono ancora iniziare

Ariete – Quelli che sono ancora immobili

Per quanto strano che sia, proprio i nati sotto il segno dell’Ariete, quando si parla delle novità riguardanti il nuovo anno tendono a restare immobili. Loro che sono solitamente attivi e pronti a tuffarsi in ogni novità, sembrano non abbracciare in modo positivo i cambiamenti che hanno a che fare con il futuro. Probabilmente i motivi sono diversi e più che altro legati alla paura di dover modificare il proprio stile di vita o aspetti del loro quotidiano al quale sono profondamente legati. Se poi si tratta di lavoro, è chiaro che preferiscano rimandare ogni cambiamento il più avanti possibile in modo da non dover far fronte a delle responsabilità proprio nel periodo delle feste che solitamente coincide con le vacanze e la loro voglia di partire e di divertirsi senza dover pensare a nulla di serio. Sebbene il loro modo di pensare sia capibile, muoversi in anticipo li aiuterebbe a non farsi sfuggire occasioni che prese troppo tardi non avrebbero la stessa sorte e che potrebbero svilupparsi in modo più complesso rispetto a come farebbero se prese per tempo.

Toro – Quelli pronti solo psicologicamente

I nativi del Toro stanno attraversando ormai da tempo un periodo di profonda introspezione che li ha portati a conoscersi più a fondo e a capire con più serenità quali sono i loro limiti. Se si parla di futuro, quindi, non sono statici come loro solito ma più propensi che mai a dei cambiamenti, purché questi si preannuncino abbastanza presto da dar loro il tempo per abituarsi alla cosa. Di loro si può quindi dire che dopo attente riflessioni sul futuro e sul nuovo anno, sono finalmente pronti da un punto di vista psicologico. Non lo sono però ancora del tutto da un punto di vista pratico e questo li porta a pianificare tanto ma a concludere ben poco. Per vederli andare davvero incontro al loro futuro bisognerà attendere i primi mesi del nuovo anno, quando ormai consapevoli di essere arrivati al dunque non potranno più tirarsi indietro e sceglieranno di dare una scossa alla loro esistenza, apportando modifiche anche importanti ma in grado di portarli a qualcosa di costruttivo e di positivo per il loro futuro.

Gemelli – Quelli che sono in attesa di un segnale

I nati sotto il segno dei Gemelli sono persone solitamente propense ad ogni tipo di cambiamento. Quando si tratta del nuovo anno e di modifiche sostanziali, però, si trovano a rallentare un po’ per studiare a fondo la situazione. Sebbene l’idea di cambiare ancora una volta la loro vita li ecciti alquanto, da un certo punto di vista si può dire che siano come spaventati dal pensiero di poter sbagliare. Per questo motivo, prima di muoversi preferirebbero un segno che indichi loro la via o che li carichi della forza necessaria per decidersi ad agire. Per fortuna, attraverso gli amici ed i cambiamenti a cui vanno spesso incontro, si troveranno presto davanti ad uno di questi segni che se seguito per tempo ed in modo corretto li condurrà al cambiamento più adatto a loro. Certo, se agissero prima le cose potrebbero rivelarsi ancora più fortunate e condurli verso scelte importanti per il loro futuro. In alternativa c’è sempre il piano B che li vede comunque rilassati e sereni, seppur con una vita un po’ meno movimentata del solito.

Cancro – Quelli che non sono ancora in vena di cambiamenti

Per i nativi del Cancro il periodo di transizione tra un anno e l’altro è forse il meno indicato a fare dei cambiamenti. Umorali e nostalgici come sono tendono infatti ad essere più malinconici che attivi e determinati. Questo aspetto li porta a restare immobili davanti ad una scia di eventi che potrebbero cogliere e seguire per raggiungere qualcosa di buono ma che invece preferiscono ignorare, concentrandosi sul qui ed ora se non addirittura su ciò che stato. Si tratta di una scelta personale che è giusto che seguano anche se di base renderà più difficile cogliere tutte le opportunità che avrebbero potuto avere con un atteggiamento diverso e che, invece, in questo modo rischiano di perdersi.

Leone – Quelli che vogliono aspettare l’arrivo del nuovo anno

I nati sotto il segno del Leone sono così immersi nelle cose da portare a termine da non avere tempo per concentrarsi su altro. Questo li porta a mettere da parte anche i cambiamenti che potrebbero apportare sin d’ora alla loro vita e che li rende di fatto restii nel tuffarsi a capofitto in nuove occasioni come invece farebbero normalmente. Per fortuna, nel loro caso, la transizione tra un anno e l’altro avverrà comunque in modo fluido e senza troppi cambiamenti che sono invece previsti sopratutto a partire dalla primavera. Per questo motivo possono effettivamente cogliere il momento per rilassarsi e godersi i frutti dello scorso anno (che non sono pochi), e tutto in attesa di scoprire cosa ha in serbo per loro il 2020.

Vergine – Quelli che sono ancora fermi

Ai nativi della Vergine non piacciono i cambiamenti e questo vale anche per quelli legati al nuovo anno. Per quanto positivi possano essere saranno comunque diversi da quelli a cui sono abituati e ciò li porta a preferire una stasi che, specialmente a fine anno, sentono come l’unica cosa giusta da portare avanti. Ciò fa di loro uno dei segni meno disposti ad abbracciare l’aria di cambiamento che si può già respirare tutto intorno e che molti segni stanno cogliendo, ognuno con i propri tempi. Per quanto li riguarda, però, anche se muoversi adesso potrebbe rendere le cose più semplici in vista di un futuro imminente, il carico di tensione che ci sarebbe rappresenta un peso che al momento non vogliono portare. Una scelta della quale sapranno comunque gestire le conseguenze purché non si attardino troppo perdendo ogni occasione importane, ovvio.

