Kikò Nalli in ospedale – VIDEO

Kikò Nalli in opedale per un malore. Le sue prime parole sono state per i follower.

È stato sicuramente un grosso spavento quello che si è preso ieri Kikò Nalli quando si è sentito improvvisamente male, al punto da finire in ospedale. Per fortuna, quelli che all’inizio sembravano i sintomi di un infarto si sono poi dimostrati essere solo i segni di un’innalzamento della pressione. Un problema dovuto allo stress, come ha poi spiegato Nalli sulle Storie di Instagram.

