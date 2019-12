Le previsioni meteo di domani ci dicono che tempo farà lungo la giornata di mercoledì quattro dicembre nelle principali zone della Penisola

Le previsioni meteo di oggi ci parlavano di un’Italia divisa in due sul fronte meteorologico. Il bel tempo tornava a nord per lasciare centro e sud in preda a diversi acquazzoni.

Come proseguirà ora la situazione? Tornerà a prevalere il sole o qualche nuvola di troppo giungerà a metterci lo zampino? Scopriamolo insieme grazie alle previsioni del tempo di domani, mercoledì 4 dicembre.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Le origini del pupazzo di Neve: da dove proviene?

Previsioni meteo di domani, mercoledì 4 dicembre

Il meteo per la giornata di domani ci mostra un nord Italia finalmente soleggiato, con nubi e pioggia definitivamente slittati verso il sud dove invece, soprattutto lungo la serata, non mancheranno le nubi e i rovesci spesso anche a carattere temporalesco.

Soleggiato anche il centro fatta eccezione per la Sardegna e per alcune nubi che, qua e là, ci ricorderanno il maltempo protagonista di queste ultime giornate.

Ma vediamo meglio nel dettaglio come la situazione meteorologica si svilupperà nelle diverse aree della Penisola. Ecco le previsioni meteo per domani, mercoledì 4 dicembre, in un dettagliato prospetto per nord, centro e sud Italia.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Nord

Torna a risplendere il sole sul settentrione che si presenterà con cieli in prevalenza stabili e generalmente soleggiati: Unica eccezione alcuni annuvolamenti sull’Emilia Romagna ma senza piogge. Le temperature si registrano in calo, con massime comprese tra i 7 e gli 11 gradi.

Centro

Mentre il tempo si mantiene asciutto sulle regioni peninsulari, peggiora invece sulla Sardegna, con rovesci spesso anche temporaleschi. Le temperature si registrano in calo, con massime comprese tra i 10 e i 15 gradi.

Sud

Una situazione altalenante quella meteorologica del meridione con il bel tempo che caratterizzerà l’intera mattinata per andare poi a peggiorare gradualmente fino alle piogge di fine giornata, soprattutto tra Sicilia e Calabria ionica. Le temperature anche qui sono in diminuzione, con massime che ondeggeranno tra i 13 e i 18 gradi.

Fonte: 3bmeteo.com