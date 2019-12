Deianira ha accusato Francesco Chiofalo di aver esagerato con la storia delle labbra gonfie.

Deianira Mazzaro ha detto la sua su Francesco Chiofalo asserendo che il personal trainer, a suo avviso, avrebbe tirato troppo per le lunghe l’incidente delle labbra gonfie. Sebbene si sia mostrato in video con il viso coperto dicendo di aver subito del cyber bullismo, poche ore dopo Chiofalo avrebbe infatti partecipato ad un evento mostrandosi in piena forma e con le labbra tornate normali.

