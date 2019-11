Muffin lamponi e nocciole | La ricetta leggera e veloce

Muffin lamponi e nocciole | Momenti che deliziano il cuore e il palato, il dolce perfetto per l’intera famiglia. Ingredienti e procedimento facili e veloci

Oggi proponiamo una tra le ricette più golose che esistano nel panorama culinario: il Muffin lamponi e nocciole. Questa ricetta è facile da fare e ideale per chi ha poco tempo a disposizione. Consigliata da servire per una merenda con i bambini, ma anche per concludere una cena o un pranzo in compagnia. Ottime servite all’ora del tè e meravigliose per ricche colazioni al mattino. Le nocciole e il cioccolato sono gli ingredienti giusti per dare la carica che serve e la preziosità dei lamponi sono ottimi per chi vuole rimanere sempre in forma senza rinunciare al gusto. Oggi proponiamo la ricetta dei Muffin lamponi e nocciole per 10 persone. La sua difficoltà è bassa, come abbiamo già accennato in precedenza, e i suoi tempi di preparazione si aggirano intorno ai 50 minuti. Ecco cosa ti serve per creare i tuoi muffin lamponi e nocciole

Muffin lamponi e nocciole | La Ricetta

Per preparare i Muffin lamponi e nocciole vi serviranno pochi ingredienti, sani e genuini. Eccoli di seguito

Ingredienti per 10 muffin

250 grammi di cioccolato fondente al 70%

Farina bianca, 200 grammi più un poco per gli stampi

200 grammi di panna fresca

100 grammi di nocciole sgusciate

80 grammi di burro, più un poco per gli stampi

80 grammi di zucchero bianco semolato

2 uovo e 2 tuorli

10 grammi di lievito in polvere

Sale un pizzico

Ingredienti per la farcitura e il completamento

250 millilitri di latte intero (ma va bene anche scremato o di soia, se siete intolleranti al lattosio)

100 grammi di zucchero bianco semolato

2 tuorli d’uovo

30 grammi di lamponi

20 grammi di farina bianca tipo 00

Una mezza bustina di vanillina

Zucchero a velo (se non avete lo zucchero a velo, potete farlo voi macinando in un mixer lo zucchero normale)

Muffin lamponi e nocciole | Procedimento

Come prima cosa, una volta reperiti tutti gli ingredienti necessari, iniziate con il preparare i muffin, quindi:

Prendete una ciotola dove metterete le due uova con i due tuorli e insieme aggiungete lo zucchero, la farina bianca 200 grammi, 80 grammi di burro fuso e i 250 grammi di cioccolato fondente anch’esso precedentemente fuso. (Per la fusione del cioccolato, procedete a spezzare il cioccolato in quadratini in un pentolino e mettete quest’ultimo su un’altra pentola più capiente ricoperta a metà di acqua e portate a ebollizione – a bagnomaria; 10 minuti e il vostro cioccolato sarà fuso). Una volta fuso il cioccolato e aggiunto, come specificato prima, aggiungete nella ciotola degli ingredienti, anche la panna fresca, un pizzico di sale e il lievito in polvere, mescolando bene il tutto con la frusta, fino ad ottenere un composto omogeneo.

Ora, lavorate le nocciole sgusciate, quindi tritatele tenendone da parte 10, e amalgamante il trito all’impasto che avete preparato in precedenza. Poi, distribuitelo in 10 stampi monoporzione per muffin (vanno bene anche gli stampi in alluminio usa e getta), imburrate e infarinate precedentemente gli stampi e poi, una volta riempiti con l’impasto, passateli in forno a 180° C per circa 10 minuti.

sgusciate, quindi tritatele tenendone da parte 10, e amalgamante il trito all’impasto che avete preparato in precedenza. Poi, distribuitelo in 10 stampi monoporzione per muffin (vanno bene anche gli stampi in alluminio usa e getta), imburrate e infarinate precedentemente gli stampi e poi, una volta riempiti con l’impasto, passateli in forno a 180° C per circa 10 minuti. Procedete ora alla preparazione della farcia : mescolate in un pentolino i due tuorli d’uovo con 70 grammi di zucchero semolato, 20 grammi di farina bianca tipo 00, 250 millilitri di latte e mezza bustina di vanillina. Portate sul fuoco e cuocete per 10 minuti, facendo attenzione a mescolare in continuazione, finché la crema si sarà addensata.

: mescolate in un pentolino i due tuorli d’uovo con 70 grammi di zucchero semolato, 20 grammi di farina bianca tipo 00, 250 millilitri di latte e mezza bustina di vanillina. Portate sul fuoco e cuocete per 10 minuti, facendo attenzione a mescolare in continuazione, finché la crema si sarà addensata. Prendete i lamponi e, una volta lavati bene sotto l’acqua corrente, tamponateli con una carta da cucina, quindi frullate i lamponi con lo zucchero semolato rimanente adoprando il mixer o un frullatore.

e, una volta lavati bene sotto l’acqua corrente, tamponateli con una carta da cucina, quindi frullate i lamponi con lo zucchero semolato rimanente adoprando il mixer o un frullatore. Una volta ultimata la cottura dei muffin , sfornateli e lasciateli intiepidire (ci vorranno 20 minuti all’incirca). Una volta raffreddati, sformateli dagli stampini, quindi con un coltello, scavate un piccolo buco al proprio centro. Procedete così con tutti i muffin. Una volta terminato il procedimento, riempite uno per volta i muffin con la crema preparata e raffreddata.

, sfornateli e lasciateli intiepidire (ci vorranno 20 minuti all’incirca). Una volta raffreddati, sformateli dagli stampini, quindi con un coltello, scavate un piccolo buco al proprio centro. Procedete così con tutti i muffin. Una volta terminato il procedimento, riempite uno per volta i muffin con la crema preparata e raffreddata. Guarnite i muffin al cioccolato con le nocciole tenute da parte, altra crema e la salsa di lamponi, quindi serviteli spolverizzati di zucchero a velo.

I muffin lamponi e nocciole sono pronti per essere gustati in famiglia e in compagnia delle persone che amate. Ottimi per qualsiasi tipo di evento, compleanni, anniversari, ricorrenze varie ma anche per una colazione diversa, per partire alla grande.