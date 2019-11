Scopri quali sono i segni dello zodiaco muniti di spirito natalizio e quali, invece, non ne hanno affatto.

Durante le feste di Natale è facile intuire chi ha o meno quello che si chiama spirito natalizio. Amare le feste porta infatti a tutta una serie di atteggiamenti che raramente possono passare inosservati. Dal preparare l’albero con un mese di anticipo, all’addobbare casa, canticchiare canzoni natalizie e comprare regali con il solo desiderio di far felici le persone che si amano, i gesti tipici di chi ama il Natale sono davvero tanti e tutti inconfondibili. Ma da cosa dipende lo spirito natalizio e perché non tutti ce l’hanno? Amare o meno il Natale può dipendere da diversi fattori. Si può avere avuto un’infanzia in cui non si era soliti festeggiarlo, esperienze negative o, più semplicemente, scarso interesse verso la festività e tutto ciò che la riguarda. Particolari che possono portare a non amare le festività e a non capire chi, al contrario, non fa che contare i giorni che mancano al prossimo Natale. Inutile dire che anche le stelle giocano un ruolo importante sotto questo aspetto perché influenzano in qualche modo il modo in cui il periodo delle feste viene percepito portando così ad essere persone con un grande spirito natalizio o persone del tutto indifferenti al clima di festa. Dopo aver visto qual è il modo migliore in cui ogni segno può vivere il Natale e quali sono gli errori da non fare con il partner, oggi proveremo quindi a scoprire quali segni dello zodiaco hanno lo spirito natalizio e quali, invece, no. Trattandosi di un aspetto legato al modo di sentire, il consiglio è quello di controllare anche il profilo dell’ascendente.

Astrologia: Quali sono i segni zodiacali con un grande spirito natalizio e quali non ne hanno per niente

Ariete – Quelli con scarso spirito natalizio

I nati sotto il segno dell’Ariete non sono noti per il loro spirito natalizio. Di loro si può dire più che altro che si sentono alquanto indifferenti alle festività e a tutto ciò che gli gira intorno. Se da piccoli il Natale aveva il fascino dei regali, da adulti equivale più che altro alla seccatura di dover incontrare parenti lontani che non si sentono se non per le feste. Volendola dire tutta, potrebbero amare questa festa se coincidesse con delle vacanze in qualche posto lontano. Ma niente neve o Babbo Natale, per loro è preferibile di gran lunga un’isola come le Hawaii dove scaldarsi e abbronzarsi mentre a casa gli altri giocano con la neve.

Toro – Quelli con tantissimo spirito natalizio

I nativi del Toro sono, senza alcun dubbio, tra i segni che hanno maggior spirito natalizio. Per loro il Natale sa di famiglia, coccole, calore e cose buone da mangiare. Quando si avvicina il periodo sono praticamente i primi ad iniziare con i progetti, i regali da fare, gli ingredienti da acquistare, etc… E tutto perché sognano questa festa tutto l’anno, cercando di renderla il più lunga possibile. Fosse per loro la renderebbero addirittura permanente. Guai a fargli notare lo stress natalizio perché per loro non esiste. Il Natale è invece motivo di festa, di doni e di momenti speciali da condividere con le persone che amano e che sono per loro la famiglia, gli amici più stretti, eventuali pelosi ed il partner.

Gemelli – Quelli che lo vivono con alti e bassi emotivi

Per i nati sotto il segno dei Gemelli, il Natale è una festa particolare perché dona loro sia momenti di gioia che di nervosismo. Se pensano alla possibilità di incontrare e abbracciare le persone che amano sono infatti più che positivi verso i giorni di festa. Al contrario, però, non amano particolarmente il dover spendere soldi per i regali o il doversi fingere sempre allegri e gentili con tutti. Fosse per loro sarebbero quelli di sempre, limitandosi a godere di qualche momento speciale delle feste per poi tornare alle loro cose. Dopotutto anche il Natale ai loro occhi può diventare noioso, specie se lo si festeggia ininterrottamente per un mese. Molto meglio prenderlo a piccole dosi, piuttosto.

Leggi anche -> I segni zodiacali che vivono meglio con tanti amici al loro fianco

Cancro – Quelli che abbondano di spirito natalizio

I nativi del Cancro sono così innamorati del periodo delle feste di Natale da avere una quantità tale di spirito natalizio da poterla regalare. Già da Novembre iniziano a sentirsi euforici, osservare le prime vetrine e canticchiare le primissime canzoni di Natale. Tra i loro impegni c’è la caccia ai regali per amici e parenti che vivono con immenso piacere perché ricorda loro la festa che si sta avvicinando. Tra acquisti, decorazioni, feste da organizzare e abiti da comprare per sentirsi al meglio e nel più grande mood natalizio, i nativi del segno sono tra i più dotati di spirito natalizio se non addirittura quelli che ne hanno in assoluto di più. E mai tentare di fargli cambiare idea perché al massimo ci si ritroverà ad addobbare casa cantando la più natalizia delle canzoni.

Leone – Quelli che sono dotati di un buon spirito natalizio

Anche se a guardarli non sembrerebbe, i nati sotto il segno del Leone sono particolarmente dotati di spirito natalizio. Amanti dei momenti conviviali da passare tra amici o in famiglia, sentono sempre il bisogno di celebrare le feste facendo qualcosa di bello e particolare. Forse non lo canteranno ai quattro venti ma è sicuro che già dai primi giorni di Dicembre si adopereranno per abbellire al meglio la loro casa e per fare tutti gli acquisti che servono per entrare a pieno nel mood natalizio. Sempre sorridenti, sono così presi dall’atmosfera di festa da arrivare a portarne un po’ anche sul posto di lavoro. Insomma, se si ha a che fare con loro non si può pensare di mettere da parte il Natale perché fino al 31 per loro sarà l’argomento principale di ogni giornata.

Vergine – Quelli che vivono le feste con un buon spirito natalizio

Sebbene siano noti come tra i segni più negativi dello zodiaco, i nativi della Vergine tendono a vivere le feste in modo particolare. Per loro fare l’albero e seguire le tradizioni legate al Natale è infatti importante, almeno come lo è fare acquisti per le persone che amano e che sperano di vedere felici almeno a Natale. Detto ciò, la parte che preferiscono delle feste e che li fa entrare pienamente nel mood è quella legata al cibo ed in particolare ai dolci che ricordano loro quanto il Natale sia vicino. Non c’è quindi da stupirsi se per tutto il mese di Dicembre li si troverà ad acquistare e provare pandori e panettoni perché in questi sapori che li riportano direttamente all’infanzia, per loro si cela la vera essenza del Natale.

Che donna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Clicca su successivo per consultare gli altri sei segni dello zodiaco