Scopri come trattare con il capo in base al suo segno zodiacale. Il consiglio delle stelle.

Ognuno di noi, prima o poi, si trova ad avere a che fare con un capo o un superiore. Sia che si lavori in proprio che da dipendenti, presto o tardi ci sarà sempre qualcuno con cui avere a che fare e con il quale confrontarsi in merito al proprio lavoro. Quando ciò accade, la buona riuscita dello scambio di opinioni dipende da tantissimi fattori che possono influenzare in modi diversi il buon esito del lavoro che si sta svolgendo. Anche le stelle, ovviamente, esercitano la loro influenza e in tal senso possono determinare la riuscita di determinati obiettivi. Se si ha a che fare con un capo, un referente o qualcuno che deve giudicare il lavoro svolto, può essere quindi d’aiuto conoscerne il segno zodiacale in modo da sapere come come e quanto spingersi e, sopratutto, come prendere nel miglior modo possibile chi si ha davanti. Trattare nel modo giusto, infatti, a volte può fare la differenza, portando al raggiungimento di obiettivi altrimenti difficili anche solo da immaginare. Dopo aver visto quali sono gli errori da non fare mai con il partner e quali sono i segni dello zodiaco che hanno bisogno di tanti amici, oggi scopriremo quindi come trattare con il capo in base al suo segno zodiacale. Visto che in ballo ci sono anche le emozioni, il consiglio è quello di controllare anche il profilo del suo ascendente (qualora lo si sapesse) in modo da avere un’idea ancora più chiara di come agire.

Ecco come trattare con il capo in base al suo segno zodiacale

Ariete – Trattandolo con i guanti

Un capo del segno dell’Ariete sarà sempre una persona un po’ difficile da trattare. Stacanovista e sempre su di giri, non sembra tollerare chi se la prende con comodo e al contempo ama persone che sappiano essere dirette e dire sempre (seppur con le dovute maniere) come la pensano. Irosi di natura, quando si inalberano per qualcosa possono arrivare a dare di matto, urlando e minacciando chiunque hanno davanti. Per fortuna le loro crisi durano sempre pochi istanti e subito dopo torneranno ad essere come prima se non addirittura più gentili. Per andare d’accordo con loro il segreto sta nel non mettersi mai in competizione, imparando ad adularli con moderazione e a mostrarsi sempre brillanti ed in grado di apprendere dal loro operato.

Toro – Facendolo sentire apprezzato

I nativi del Toro non si trovano esattamente a proprio agio in posizione di comando e tendono a mostrare questo lato di se con un atteggiamento fin troppo accondiscendente. Sempre rilassati, è raro vederli perdere la calma e questo anche quando chiunque al loro posto darebbe di matto. Pur nel pieno del lavoro sanno sempre trovare il tempo per rilassarsi e non pretendono mai dagli altri sforzi superiori alle loro capacità. Detto ciò, le poche volte che se la prendono riescono a farsi sentire anche per le precedenti, facendo impazzire chiunque ha a che fare con loro. Per trattare al meglio con loro è bene mostrarsi gentili e sereni, rispettosi dei loro spazi e più che mai desiderosi di farsi conoscere e apprezzare. Dei piccoli doni di tanto in tanto saranno inoltre più che apprezzati perché visti come un attestato di stima.

Gemelli – Interessandolo in modi sempre diversi

I Gemelli sono capi dalle mille sfumature. Allegri, dinamici, divertenti e sempre pronti a sperimentare come nessun altro farebbe. Diretti come pochi non si fanno problemi nel far sapere se apprezzano o meno un lavoro e per questo motivo possono risultare adorabili come insopportabili, a seconda del loro verdetto. Per andare d’accordo con loro è indispensabile imparare a prevederli e dargli sempre qualcosa in più, sorprendendoli. Se si riesce ad interessarli sotto aspetti diversi, i buoni rapporti saranno assicurati. I nativi del segno, sfuggono infatti la noia e anche sul lavoro si appassionano facilmente ad ogni più piccola novità e, inutile dirlo, quando possono cercano sempre di apprendere cose nuove. Quindi, cosa c’è di meglio del dar loro ciò che chiedono?

Cancro – Facendolo sentire viziato

I capi del Cancro sono a tratti difficili da trattare perché suscettibili ed inclini a presentarsi sul posto di lavoro con un umore sempre diverso. La prima cosa da fare con loro è quindi quella di imparare a sondare il terreno ancor prima di salutarli in modo da capire che aria tira e muoversi di conseguenza. Gentili quando sono di ottimo umore, i nativi del Cancro tendono ad irrigidirsi quando qualcosa sfugge dal loro controllo. Per avere la meglio è sempre una buona cosa mostrarsi sicuri ma non superiore e trattarli con estrema gentilezza. Anche qualche coccola ogni tanto sarà certamente ricordata. Regali, parole gentili, apprezzamenti per il lavoro svolto e sorrisi anche senza un motivo saranno sempre un lascia passare per la loro parte vanitosa.

Leone – Ammirandolo e lodandolo

I nati sotto il segno del Leone son capi assoluti e con i quali è difficili trattare. La meritocrazia con loro non esiste ed è solo adulandoli che si potrà andare avanti. Entrare nelle loro grazie è quindi indispensabile per assicurarsi la carriera così come lo è trattarli sempre con gentilezza e mostrar loro ammirazione. Se sentono di non essere considerati dei capi possono irrigidirsi e chiudersi del tutto ma, sapendoli prendere, tendono a dare quanto più possono, arrivando persino a condividere il successo con le persone che avranno imparato a considerare le loro spalle. Come fare quindi a procedere quando li si ha come capi? Mettendoli al centro dell’attenzione e ricordando che per loro l’unica cosa che conta è sentirsi superiori a tutti gli altri.

Vergine – Mostrando estrema precisione

I nativi della Vergine sono capi complessi, poco comunicativi e ricchi di regole da far rispettare. Non seguirle a dovere equivale a metterseli contro e a scatenare la loro rabbia. Precisi come nessun altro all’interno dello zodiaco, controlleranno ogni mossa di chi lavora per loro, cercando possibili falle o atteggiamenti scorretti. Davanti a persone precise, volenterose e in grado di rispettare sia il lavoro che svolgono che i loro superiori, possono farsi improvvisamente gentile, prendendo in considerazione persino la possibilità di un aumento. Il miglior modo di trattare con loro implica quindi tanto impegno e tantissima voglia di fare e, sopratutto, la capacità di mostrare la propria serietà e la precisione che si mette in ogni cosa. Sarà questo, infatti, a fare la differenza.

