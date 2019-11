Che cosa vedere questa sera in tv? Scopri il palinsesto con tutti i programmi selezionati dai canali in chiaro più seguiti per la prima serata di oggi

Sei pronta per una nuova serata in compagnia di piccolo schermo e divano? Per renderla veramente impeccabile non ci vogliono solo i giusti ingredienti base ma anche un pizzico di fortuna e scaltrezza nello scegliere l’intrattenimento più adeguato ai nostri gusti.

Tante saranno infatti anche oggi le proposte della nostra tv e noi dovremo saper individuare quella su misura per noi. Sì ma come?

Iniziamo conoscendo le varie opzioni a nostra disposizione. Ecco infatti qua di seguito il palinsesto televisivo per la prima serata di oggi, un dettagliato elenco di tutti i programmi che vi proporranno i canali in chiaro più seguiti.

Consultalo con noi e poi fai la tua scelta. Sceglierai di seguire un film, uno show o una serie tv? Scopriamolo insieme.

Stasera in tv: palinsesto martedì 26 novembre

Rai Uno – Luisa Spagnoli (Fiction)

Una donna geniale la cui vita carica di passione e ispirazione non è forse nota ai più. La fiction Rai racconta la storia di Luisa Spagnoli, colei che, agli inizi del ‘900, fonda insieme ai Buitoni la Perugina. Tra le sue più geniali intuizioni ci fu quella di creare un asilo nido aziendale per le sue dipendenti nonché di impastare i resti della lavorazione della granella di nocciole con il cioccolato: era nato il famoso Bacio Perugina. Ripercorriamo allora insieme a questa fiction la carriera di Luisa Spagnoli ma anche il matrimonio con Annibale, l’amore con l’imprenditore Buitoni e la malattia.

Rai Due – Il Collegio (Docureality)

Un Collegio del 1982 e un gruppo di ragazzi tra i 12 ed i 19 anni che dovrà abbandonare la propria vita moderna e tecnologica per immergersi in un universo di formazione e di relazioni estremamente diverso da quello a cui sono abituati, una costante prova che non tutti forse potranno superare.

Rai Tre – Cartabianca (Approfondimento)

I temi che scatenano il dibattito sociale nel nostro Paese vengono affrontati da Bianca Berlinguer attraverso faccia a faccia con personaggi della politica o dello spettacolo.

