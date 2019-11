Raffaella Mennoia a cuore aperto rivela che suo padre sta molto male: “È ancora ricoverato in una clinica”. Tutto quello che c’è da sapere in un video

Raffaella Mennoia sta attraversando un momento molto difficile. Infatti, qualche mese fa, suo padre è stato ricoverato in ospedale per un problema di salute. Ed oggi ha svelato: “Mio padre sta ancora molto male, è stato trasferito dall’ospedale di Tor Vergata a una struttura a Grottaferrata. Stiamo cercando di capire come evolve la situazione, però non sta sicuramente bene.”

Poi il ringraziamento verso tutte quelle persone che le sono vicine e la stanno aiutando a superare questo momento difficile: “Volevo ringraziare tutte le persone che mi chiedono quotidianamente di lui”.