Stasera in tv | Palinsesto della prima serata sabato 23 novembre

Che cosa vedere questa sera in tv? Scopri il palinsesto con tutti i programmi che ti proporranno per la prima serata i canali in chiaro.

Che cosa fare questo sabato sera? Qualora la tua scelta cadesse su un po’ di relax casalingo noi abbiamo il suggerimento su misura per voi, un intrattenimento impeccabile per la vostra serata a prova di stress.

Ecco infatti il palinsesto televisivo con tutti i programmi che questa sera ci verranno proposti dai canali in chiaro più seguiti.

Scegli ciò che fa più al caso tuo e che potrà esser l’intrattenimento perfetto per la tua serata.

Buona visione a tutte!

Stasera in tv: palinsesto sabato 23 novembre

Rai Uno – Una storia da cantare – Lucio Dalla (Musica)

La grande musica d’autore e il racconto intorno ad essa svolto lungo tre sabati sera di novembre. Un viaggio attraverso la musica, la vita e la carriera di tre grandi artisti del panorama italiano condotto da un altro cantautore, Ruggeri, affiancato dalla sempre piu’ brava e apprezzata Guaccero.

Rai Due – The Good Doctor – Stagione 1 Episodio 13 – Sette motivi (Telefilm)

Shaun ha la sensazione che una sua paziente musulmana stia nascondendo la vera causa che l’ha portata in ospedale. La sua teoria parte dalla lista dei sette motivi per cui la gente mente.

Rai Tre – Città segrete – Mosca (Documentario)

Quattro serate per quattro città. Corrado Augias racconta una serie di storie e personaggi diversi e ci invita a condividere un viaggio tra luoghi indimenticabili e misteriosi. Rivivono così su Rai Tre le piazze, i monumenti, le opere d’arte, i palazzi, gli enigmi di quattro grandi capitali: Mosca, Vienna,Venezia, Roma.

