Richiamo Formaggi dai supermercati | Rischi per la salute – La lista

Richiamo Formaggi di Capra dai supermercati | I rischi per la salute dei consumatori, rischio chimico e presenza di allergeni. Tutte le Informazioni

il 19 Novembre 2019 è stato reso noto dal Ministero della Salute il richiamo per alcuni tipi di formaggi dai supermercati italiani per rischio di chimico e presenza di allergeni. I prodotti alimentari in esame sono diversi e appartenenti ad alcune case di produzione italiane. Cosa succede se si acquista e si mangia questo tipo di prodotto? Quanto c’è di grave nel rischio chimico e nel rischio della presenza di allergeni? Scopriamolo subito con tutte le informazioni utili ai consumatori e vediamo come funzionano le allerte alimentari in Italia, chi interviene a riguardo?

Il Ministero della Salute ha richiamato dai supermercati, per rischio chimico e presenza di allergeni alcuni prodotti caseari. In modo particolare il Formaggio di Capra che, come specificato nel richiamo del Ministero della salute, risultano essere a rischio per la salute fisica dei consumatori. La notizia è di poche ore, proprio il 19 Novembre 2019 il richiamo è partito dai “piani alti”. L’allarme per rischio chimico è elevato ma, cosa succede al nostro organismo se ne dovessimo mangiare una parte? Scopriamo ora, la lista dei formaggi “incriminati” e richiamati dal Ministero della Salute:

E’ fondamentale capire, in primis, di cosa stiamo parlando quando ci riferiamo ad un “rischio chimico” associato ad un prodotto alimentare. Le informazioni ai consumatori non sono spesso chiare e, questo, induce nel consumatore a non prendere sul serio i rischi derivati da un alimento contaminato. Ecco allora l’importanza di una corretta informazione per salvaguardare la nostra salute e quella dei nostri familiari! Cos’è il rischio chimico associato ai prodotti alimentari? E cosa succede se ingeriamo un alimento contaminato da rischio chimico?

Anzitutto, c’è da sapere che il rischio chimico associato ai prodotti alimentari deriva:

dalla presenza di sostanze potenzialmente pericolose come alcune tossine di origine naturale, gli allergeni, i contaminanti ambientali, alcuni composti chimici indotti dal processo o i residui di prodotti utilizzati nel processo o nella filiera produttiva, come ad esempio farmaci veterinari;

Cos’è il Rischio Chimico negli alimenti

Il rischio chimico è un rischio più subdolo rispetto ai rischi biologici e nutrizionali, perché il pericolo spesso non può essere prevenuto dalle buone prassi igieniche e il consumatore può fare poco per eliminarlo.

Precisiamo però una cosa: tutti gli esseri viventi e gli alimenti sono costituiti da sostanze chimiche. Non tutte sono dannose, molte sono indispensabili al corretto funzionamento del nostro organismo, e in ogni caso il nostro organismo possiede ottimi strumenti per detossificarsi dalle sostanze nocive, come il fegato.

Inoltre il rischio chimico è un rischio molto studiato dagli esperti che definiscono limiti ben precisi per le sostanze dannose negli alimenti. In questo caso, come vedremo tra un po’, ad occuparsene è il Ministero della Salute, l’OSA e l’EFSA.

La classificazione dei potenziali pericoli non è semplice, e le valutazioni non sono univoche e costanti nel tempo.

