Ognuno di noi ha un modo personale di porre fine ad una storia d’amore. Ecco qual è quello di ogni segno zodiacale secondo le stelle.

Fonte Istock photo

L’amore è il sentimento più prezioso che ci sia ma anche quello in grado di far soffrire di più. Quando si inizia una storia d’amore ci sono sempre tante speranze che si legano alla persona con la quale si sceglie di stare, al possibile futuro a due ed alla relativa vita di coppia. Per alcuni fortunati i sogni tendono a realizzarsi mentre per altri le cose vanno diversamente e si arriva a quella che è la fine della storia. Che si venga lasciati o si sia dall’altra parte il dolore c’è sempre e viene vissuto in modo diverso. Dopotutto chiudere una storia significa ammettere un fallimento che seppur normale all’inizio può far male specie se si erano investiti tempo ed energia nel rapporto. Per questo motivo anche chi lascia tende a pensarci più volte. Ma da cosa dipende il modo in cui lasciano le persone?

Alcuni lo fanno piano piano, altri senza dare sentore che qualcosa non va. C’è chi si affida alle parole e chi agli sms. Per ognuno, insomma, c’è un modo preciso di agire che è solitamente può dipendere dal carattere, dalle esperienze vissute ed, in parte, anche dall’influenza delle stelle. Dopo aver visto quali sono i segni zodiacali che dovrebbero imparare a dire di no e quali segni ameranno in modo particolare questo Natale, oggi scopriremo quindi qual è il modo con cui lasciano in genere i vari segni dello zodiaco. Trattandosi di sentimenti, il consiglio è quello di controllare anche il profilo dell’ascendente di ogni segno, in modo da avere un’idea più precisa sul comportamento che mettono in atto.

Astrologia: ecco come lasciano i vari segni zodiacali

Fonte Istock photo

Ariete – Quelli che chiudono in modo estremamente diretto

I nati sotto il segno dell’Ariete pongono fine ad una storia in modo diretto e senza troppi giri di parole. A dirla tutta non ci pensano neanche troppo. Quando si rendono conto che le cose non vanno come dovrebbero o che i loro sentimenti sono cambiati, preferiscono darci un taglio, certi che non ha senso aspettarsi dei miracoli e che, piuttosto, è molto meglio rivolgere la propria attenzione altrove. Si tratta di un modo di fare che può portarli ad apparire bruschi ma che in realtà nasconde sopratutto un bisogno di sincerità che, di conseguenza, non fa uso di mezzi termini, tempi e parole appropriate ma si limita ad essere quello che è.

Fonte Istock photo

Toro – Quelli che chiudono poco a poco ma con fermezza

I nativi del Toro hanno un modo molto particolare di chiudere una storia perché prima di farlo si trovano a pensare e a ripensare a cosa dire e, più in generale, a come gestire la situazione. Ciò li porta a prendere le cose da lontano ma, forse proprio per il fatto di essersi abituati all’idea, quando giunge il momento sanno mantenersi fermi nella loro posizione, senza guardarsi mai indietro e senza vacillare. Il loro modo di lasciare per quanto gentile (a meno di non avvenire nel corso di una lite) è quindi risoluto e con zero possibilità di appello. Motivo per cui dall’altra parte può essere preso in modo negativo e questo anche se di sicuro non saranno mancati i segnali. Perché tra le altre cose, nativi del segno, quando iniziano a prepararsi si fanno anche più distanti, dando modo così di poter cogliere le loro intenzioni.

Fonte Istock photo

Gemelli – Quelli che lasciano in modi sempre diversi

I nati sotto il segno dei Gemelli non hanno un modo preciso di lasciare perché vivono ogni storia come una cosa a parte che in qualche modo finisce con l’influenzare anche il loro modo di agire. Detto ciò, da loro ci si può aspettare sempre una certa gentilezza nei modi e una cura nel non ferire che a volte può spingerli ad agire in modo sbagliato. Non è raro, infatti che preferiscano sparire piuttosto che lasciare o che si affidino ad un messaggio scritto per non vedere la persona che amavano delusa da loro. Insomma, chi li frequenta, nel caso la storia dovesse finire, avrà di sicuro un effetto sorpresa che non dimenticherà nel tempo, esattamente come loro.

Leggi anche -> Il modo di essere che crea problemi ad ogni segno zodiacale

Fonte Istock photo

Cancro – Quelli che lasciano con rammarico

I nativi del Cancro non amano le cose tristi e quando si parla di amore sono davvero addolorati all’idea di lasciare che potrebbero impiegarci diverso tempo. Quando si decidono, tendono a farlo in modo silenzioso, dicendo semplicemente che la storia è finita e andando per la loro strada. Agiscono così nel tentativo di accorciare la durata del dolore da entrambi le parti e senza rendersi conto che per chi viene colto alla sprovvista, in questo modo, il dolore potrebbe essere addirittura peggiore. Purtroppo hanno una scarsa padronanza con i modi di fare e questo li porta ad agire d’istinto trovandosi spesso a sbagliare senza riuscire a risolvere il problema.

Fonte istock photo

Leone – Quelli che lasciano in modo indimenticabile

Bisognosi di stare al centro dell’attenzione fino all’ultimo, i nati sotto il segno del Leone hanno bisogno di far colpo anche quando lasciano e per questo motivo cercano di farlo sempre in modo plateale. Così, quando decidono che la storia non può andare avanti, invece di limitarsi a dirlo con poche parole preferiscono organizzare una cena o qualcosa di speciale dove lanciare la loro bomba. Nella maggior parte dei casi il rischio è che dall’altra parte di caschi letteralmente dalle nuvole, prendendo la notizia nel modo più sbagliato possibile. Motivo per cui, seppur gli riesca difficile, i nativi del segno dovrebbero limitarsi un po’ di più, dando le proprie spiegazioni senza colpi di scena spesso inutili e fuorvianti.

Fonte Istock photo

Vergine – Quelli che chiudono la storia con poche parole

I nativi della Vergine non amano dilungarsi nei momenti difficili e quando possono preferiscono quasi essere lasciati che dover vivere l’ansia di ferire qualcuno. Quando si decidono, quindi, cercano di fare il tutto il più in fretta possibile, dichiarando ciò che non va e qual è la loro decisione, spesso senza dar modo a chi hanno dinanzi di esprimere il proprio pensiero. Si tratta ovviamente di un modo di fare che può apparire brutale specie perché se arrivano a sentirsi a disagio possono addirittura allontanarsi con un pretesto qualunque, agganciandosi al fatto che hanno comunque detto la loro. Essere lasciati da loro può essere quindi parecchio spiacevole specie se dall’altra parte si provano ancora dei sentimenti.

Che donna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Clicca su successivo