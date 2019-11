Le ricette che aumentano il buon umore | Ecco quali sono

Le ricette che aumentano il buon umore | Ecco come mangiare questi alimenti ogni giorno può farti ritrovare il sorriso: Il menù del buon umore!

le ricette che aumentano il buon umore (Istock)

Mangiare è ritenuta da molte popolazioni una cosa sacra e anche se la vita frenetica che ogni giorno facciamo non ci porta a considerarla tale, il cibo dovrebbe essere un momento di relax e serenità. Gustare una pietanza, anche se questa è leggera e frugale, dovrebbe essere sempre fatta con assoluta tranquillità. Il momento della “pausa pranzo” in ufficio o anche il momento del pranzo o cena a casa, può aiutare, se fatto bene, ad aumentare i livelli di seratonina, l’ormone della felicità, rendendoci immediatamente di buon umore. Ma non tutti gli alimenti hanno questa specifica motivazione, dobbiamo essere in grado di individuare gli alimenti giusti e i modi di cucinarli. Ecco allora che veniamo in vostro “soccorso” con le ricette che aumentano il buon umore. Semplici, veloci e sorprendentemente buone.

Le ricette che aumentano il buon umore | Quali alimenti scegliere?

ricette che aumentano il buon umore Fonte: Istock-Photos

Ritrova il sorriso a tavola con le ricette del buon umore, anti stress e rilassanti. I piatti con ingredienti che ti tirano su il morale, combattono il cattivo umore e ti ricaricano di ottimismo ed energia ad ogni boccone tutte per te. Non solo la cioccolata, l’antistress per eccellenza, ma anche il pesce, i legumi, le carni bianche, la frutta e la verdura possono aiutare l’umore. Il merito è del loro contenuto di vitamine, in particolare la D e la B e degli omega-3, i grassi “buoni” per il tuo cuore. E anche dei Sali minerali – in particolare il selenio – tutti con effetti energizzanti e antidepressivi.

1. Spaghetti al sugo di Tonno fresco| Ricetta

ricette che aumentano il buon umore (Istock Photos)

Una ricetta che aiuta il buon umore perché mette tutti d’accordo, grandi e piccini: un piatto leggero, gustoso e salva-pranzo ma anche salva-cena! Scopriamo gli ingredienti e il procedimento:

Ingredienti per 4 persone

350 g di spaghetti

1 cucchiaio di olio extra vergine d’oliva

1 cipolla

800 g di passata di pomodoro (o pelati)

200 g di tonno sgocciolato

sale q.b.

basilico in foglie

Procedimento

Per preparare gli spaghetti al sugo di tonno iniziate mettendo a scaldare sul fuoco una pentola colma di acqua, al bollore salate a piacere: servirà per la cottura della pasta. Fate scolare il filetto di tonno dall’olio di conservazione. Nel frattempo, mondate la cipolla, affettatela sottilmente

iniziate mettendo a scaldare sul fuoco una pentola colma di acqua, al bollore salate a piacere: servirà per la cottura della pasta. Fate scolare il filetto di tonno dall’olio di conservazione. Nel frattempo, mondate la cipolla, affettatela sottilmente Scaldate l’olio di oliva in un tegame e aggiungete la cipolla affettata

Lasciatela appassire a fuoco dolce per pochi minuti mescolando spesso; sfilacciate il tonno con le manie unitelo in padella quando la cipolla sarà ammorbidita e lasciatelo rosolare per un paio di minuti sempre mescolando.

Ora, schiacciate i pelati con una forchetta e versateli nel tegame con il tonno; lasciate cuocere il sugo per circa 10 minuti.

Intanto lessate gli spaghetti e scolateli al dente: nel tempo di cottura della pasta, anche il sugo sarà pronto. S

colate gli spaghetti direttamente nel tegame con il tonno, insaporite con il pepe macinato,

spegnete il fuoco e profumate con le foglioline di basilico fresco.

Mescolate e servite i vostri spaghetti al tonno ben caldi

2. Gamberoni al limone in padella | Ricetta

le ricette che aumentano il buon umore (Istock)

La ricetta dei gamberoni in padella, è un secondo piatto gustoso e perfetto da consumare per ritrovare il sorriso.

I gamberi sono dei crostacei molto ricchi di proteine, contengono una quantità di ferro pari a quella presente nella carne rossa, la fonte proteica è di alto valore biologico, cioè di ottima qualità, forniscono, cioè amminoacidi essenziali indispensabile per il funzionamento dell’organismo. Sono molto ricchi omega 3 e omega 6, grassi “buoni” che aiutano ad abbassare i livelli di trigliceridi nel sangue. La vitamina C è alleata del sistema immunitario, abbassa i livelli di istamina e quindi favorisce la guarigione, ha un potere antiossidante e aiuta quindi l’organismo nella produzione del collagene e in questa ricetta la troviamo nel limone che useremo per cucinare.

Ingredienti per 4 persone

400 g gamberi

4 cucchiai olio extravergine di oliva

q.b sale

q.b pepe

q.b prezzemolo

1 limone fettine di limone per guarnire

Procedimento