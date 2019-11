Quanti cavalli vedi? La tua risposta dice molto sulla tua personalità

Osservare un’immagine è vedere, conoscere e dedurre ciò che è visibile. E per fare questo, è importante guardarla e dissezionarla, solo così facendo si potrà dire ciò che si è effettivamente visto, ma la maggior parte delle persone non sono grandi osservatori. Tuttavia, sai che la tua osservazione può dire molto sulla tua personalità?

I test di osservazione sono strumenti spess utilizzati per fare una valutazione psicologica. L’osservatore può contare una certa quantità di informazioni e fare un inventario di ciò che effettivamente percepisce. Ma alcune persone non possono osservare tutto. Si può definire che l’osservazione è un processo in cui la pratica, i bisogni, l’apprendimento e l’esperienza svolgono un ruolo determinante.

Inoltre, il test di osservazione può anche essere considerato una piccola sfida per scoprire l’aspetto nascosto della tua personalità e conoscerne tutte le caratteristiche. Per questo, è tua responsabilità guardare l’immagine per alcuni secondi e calcolare il numero di cavalli al suo interno. A seconda del numero interpretato, scoprirai i diversi tratti della tua personalità.

Test: quanti cavalli vedi?

Se osservi un cavallo

Sei una persona che ha una visione globale e non dai sempre importanza ai dettagli. Prendi decisioni affrettate senza pensare davvero, ma non senza successo poiché le tue decisioni sono apprezzate dal tuo entourage professionale e ti danno forza e potere nel modo in cui gestisci la tua attività. Tuttavia, tieni presente che questo non è sempre il modo più conveniente e che rischi di perdere alcuni dettagli rilevanti che potrebbero mettere a rischio alcuni dei tuoi progetti. È tempo di fare qualche cambiamento nel tuo modo di vedere le cose.

Se vedi tra 5 e 10 cavalli

Hai un pò di perfezionismo in te e non prendi alcuna decisione alla leggera senza valutare i pro ei contro. E mentre sei razionale e ragionevole e raggiungi i tuoi obiettivi, i metodi casuali e rischiosi che usi potrebbero non avere sempre successo. Ti senti a tuo agio con il modo in cui lavori, ma la cosa più importante è che non ti fermi e che gestisci tutti i progetti che decidi di intraprendere.

Se vedi 11 cavalli o più

Tu sei il perfezionista fatto persona. Con grande intuizione, noti i più piccoli dettagli che gli altri non vedono e questo ti rende un professionista eccezionale poiché tutto il tuo entourage professionale sa che può contare su di te per non lasciare nulla al caso. Ma sappi che essere troppo perfezionista non ti farà sempre bene. Perché cercherai sempre l’errore anche quando non esiste e non ti fermerai mai. L’insoddisfazione è la tua sorte e hai sempre bisogno di più per soddisfare la tua necessità di eccellere in tutti i settori.

Dovresti prendere in considerazione il relax praticando il rilassamento e gli esercizi di yoga o la meditazione per lasciarti andare ogni tanto. Circondati di persone che ti porteranno calma e serenità e cerca di essere meno perfezionista, sarai meno ansioso e più felice.

