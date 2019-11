Scopri quali sono i segni più possessivi dello zodiaco secondo le stelle.

Quando si parla di relazioni, sono molte le sfaccettature che ognuno di noi mette in campo e che in qualche modo definiscono ciò che siamo o in che modo ci relazioniamo agli altri. Si può essere distaccati, gentili, allegri, sorridenti, permissivi, autoritari, gelosi, liberali, ossessivi e possessivi. I modi di essere in relazione con gli altri sono tanti e per certi versi si potrebbe dire che sono infiniti. Per questo motivo quando si cerca di capire le caratteristiche di un segno zodiacale è difficile stabilirle con certezza perché queste possono variare da persona a persona o in base al rapporto che ha con chi gli sta accanto. Che si tratti di amore, amicizia o semplice conoscenza, c’è però un aspetto in particolare che ogni segno zodiacale esprime a suo modo e che solitamente è sempre identico e si tratta della possessività. Se da un lato ci sono infatti segni zodiacali che non lo sono per niente, dall’altro ci sono quelli che quando si avvicinano a qualcuno tendono a considerarlo come parte integrante del suo mondo, arrivando a stare male quando il rapporto non si evolve secondo le loro aspettative. E visto che questo modo di essere subisce l’influenza delle stelle, oggi dopo aver visto quali sono i segni zodiacali che ameranno il prossimo Natale e quali sono quelli più perseveranti, scopriremo quali sono quelli che, con gli altri, tendono ad essere estremamente possessivi. Trattandosi di un aspetto legato al modo di sentire, il consiglio è quello di controllare anche il profilo dell’ascendente, in modo da avere un risultato sicuro.

Astrologia – I segni zodiacali più possessivi dello zodiaco e quelli che non lo sono affatto

Ariete – Possessivi a modo loro

I nati sotto il segno dell’Ariete si presentano come persone estremamente liberali e bisognose dei propri spazi. Per questo motivo è difficile associare loro il concetto di possessività. Eppure, del tutto a sorpresa, pur essendo tendenzialmente persone che lasciano vivere, quando si legano a qualcuno in modo particolare tendono a diventarne gelosi. Ovviamente faranno in modo di non far mai notare questa cosa perché saranno i primi a non accettarla o a vergognarsene ma dai loro modi di fare si può facilmente intuire quando provano fastidio nel vedere persone che ritengono appartenere alla loro cerchia, relazionarsi con altri. Oltre a diventare gelosi, tendono infatti a notare ogni più piccola cosa, facendolo anche notare e mostrando così il disagio che provano.

Toro – Estremamente possessivi

I nativi del Toro sono probabilmente tra i segni più possessivi dello zodiaco. Quando qualcuno rientra in quello che considerano il loro mondo, quasi non accettano che possa avere rapporti speciali con altre persone e se possono cercano addirittura di evitarlo. Per loro gli affetti importanti sono veri e propri membri della famiglia e, in quanto tali, rientrano in quelli che definiscono legami speciali. Pensare che qualcun altro possa vantare lo stesso tipo di legame con persone a loro care li rende particolarmente gelosi tanto da portarli a fare anche delle scenate di gelosia. Per fortuna, nella maggior parte dei casi si riesce a farli ragionare e trovare una via di mezzo per relazionarsi con loro e con il resto del mondo.

Gemelli – Abbastanza possessivi

Forse non si direbbe visto il loro saper attaccare bottone con tutti ma, pur avendo le loro amicizie e la loro cerchia di conoscenza, i nati sotto il segno dei Gemelli sono persone che quando vogliono sanno essere abbastanza possessive. Certo, non è una cosa che gli capita di frequente e sono i primi a detestare quando qualcuno lo è con loro ma se si legano in modo particolare a qualcuno, vorrebbero averlo solo per se. E questo indipendentemente dal tipo di rapporto. I nativi del segno sono gelosi con gli amici, con la famiglia e persino con il vicino di casa. Comprenderli è ovviamente impossibile e non c’è da sperare che dicano apertamente ciò che provano. La loro unica reazione sarà quella di mettere su il muso ogni qual volta penseranno di essere stati messi da parte per altre persone.

Cancro – Troppo possessivi

I nativi del Cancro sono probabilmente i più possessivi di tutto lo zodiaco. Per loro non esistono rapporti di parentela, di amicizia o di altro tipo. Se qualcuno entra a far parte della loro vita diventa una loro proprietà e per questo motivo non dovrebbe mai e poi mai osare avvicinarsi ad altri. Quando la cosa succede, le persone del Cancro se la prendono a morte, sentendosi messe da parte e soffrendo la cosa in modo indicibile. Questa sofferenza li porta a chiudersi in se stessi, a mettere il broncio e a cercare quasi la lite. È impossibile cercare di fargli vedere le cose in modo diverso perché la paura di perdere le persone alle quali tengono ha il sopravvento, rendendoli estremamente gelosi.

Leone – Quasi per nulla possessivi

I nati sotto il segno del Leone hanno uno smisurato bisogno di attenzioni ma quando queste ci sono non hanno brame di possesso verso le persone delle quali si circondano. Pur amando l’esclusiva, sono consapevoli di non poter essere i soli nella vita degli altri e per questo motivo prendono le cose con leggerezza, cercando al massimo di espandere le proprie amicizie. Un modo di essere che li porta a pretendere lo stesso trattamento dagli altri, tanto che quando ciò non avviene possono prendersela a male, vivendo come una sofferenza la richiesta di esclusività. Inutile dire che per poter essere così sereni nelle relazioni devono potersi sentire sicuri ed avere prove costanti dell’affetto degli altri, senza il quale finirebbero con il diventare un po’ più rigidi nelle loro posizioni.

Vergine – Non possessivi

Ai nativi della Vergine non importa molto del rapporto che gli altri hanno con terze persone ma di quello che hanno in esclusiva con loro. Per questo motivo non sono soliti controllare ogni amicizia o spostamento delle persone alle quali tengono, concentrandosi per lo più su eventuali mancanze nei loro rapporti. Si può dire che siano tra i segni meno possessivi dello zodiaco anche se il loro esserlo è alquanto strano perché comporta comunque una certa serie di pretese dalle persone che ritengono importanti. Sentirsi al centro delle loro attenzioni, ad esempio, è una di queste. Per quanto spesso difficili da trattare e nonostante alle volte possano arrivare a sembrare persino gelosi, alla fin fine sono sempre troppo concentrati su se stessi per mostrarsi possessivi.

