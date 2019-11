Mara Venier | in ospedale dopo un incidente domestico – Video

Mara Venier trasportata in ospedale in seguito ad un incidente avvenuto in casa. Tutto quello che c’è da sapere in un video

Mara Venier ha avuto un incidente domestico, si è fatta male al piede colpevole del fatto di avere camminato senza scarpe. In seguito all’infortunio è stata portata al Concordia Hospital di Roma dove gli è stata diagnosticata una distorsione.

In seguito ha postato anche un video appena uscita dall’ospedale nel quale rassicura tutti i suoi fans: “Niente di grave. Due dita steccate, è una distorsione. Ma la prossima puntata di Domenica In andrà in onda regolarmente”.

