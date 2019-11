Francesco Monte ospite a Verissimo da Silvia Toffanin svela il motivo che lo ha spinto a chiudere la relazione con Giulia Salemi. Tutto quello che c’è da sapere in un video

Francesco Monte domani sarà ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. Durante l’intervista l’ex gieffino spiegherà il motivo della fine della sua relazione con Giulia Salemi, conosciuta all’interno della casa del GF.

Monte ha dichiarato di non averla mai tradita: “Non c’è stato alcun tradimento da parte mia. La storia con Giulia è finita perché mi sono accorto di non avere quella spinta in più per andare avanti. Ho avuto la forza e il coraggio di chiudere una situazione perché non era giusto né per me e né per lei”

