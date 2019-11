Scopri cosa fa più male ai vari segni dello zodiaco quando hanno a che fare con le altre persone.

Fonte Istock photo

Che le relazioni interpersonali siano spesso difficili da gestire è un fatto risaputo. Quello a cui molti non badano è il motivo per cui nascono spesso incomprensioni che è dovuto al fatto che si tende a ragionare anche per gli altri usando, però, la propria testa. Ovviamente nessuno di noi ha la capacità di ragionare con la mente altrui ma rendersi conto di questo limite consentirebbe di capire più facilmente gli altri, di mostrarsi più disponibili e di essere così vicini a chi ci sta accanto senza andare incontro ad incomprensioni che spesso sono difficili da gestire e che nel peggiore dei casi possono portare persino alla fine dei rapporti con gli altri. Visto che il modo di interagire con gli altri dipende in particolar modo da come si è fatti e dal grado di empatia che si ha verso le persone che ci circondano, è facile intuire come alcuni aspetti legati alle relazioni sociali possono essere influenzati, seppur in minima parte dalle stelle. Il modo in cui reagisce alle azioni altrui, ad esempio, può variare molto da persona a persona ed essere strettamente legato al proprio segno zodiacale. Oggi, quindi, dopo aver visto come sarà il mese di Novembre per i vari segni dello zodiaco e quali sono i segni zodiacali più perseveranti, scopriremo cosa fa particolarmente male ai segni zodiacali quando hanno a che fare con gli altri. Visto che si tratta di un aspetto legato al modo di sentire, il consiglio è quello di controllare anche il profilo dell’ascendente legato ad ogni segno, in modo da avere un quadro più completo della situazione.

Oroscopo: cosa ferisce i segni dello zodiaco nel rapporto con gli altri

Ariete – Essere fraintesi

I nati sotto il segno dell’Ariete sono persone dirette e che, nel bene o nel male, amano dire sempre ciò pensano a che a costo di farsi dei nemici. Quando qualcuno finisce con il fraintenderli o si fa di loro un’idea sbagliata senza provare ad indagare in proposito, i nativi del segno se la prendono a morte, offendendosi e finendo con lo starci anche male. Ovviamente il tipo di reazione che avranno è strettamente legato all’importanza che danno alla persona che si trovano dinanzi. Ciò che conta, però, è che per loro anche il solo fatto di essere stati fraintesi è un motivo per prendersela al punto da riconsiderare il rapporto che hanno con l’altra persona. Dopotutto, come potrebbero mai accettare di non essere capiti o, ancor peggio, creduti, se di base fanno da sempre del loro essere diretti uno dei loro punti di forza?

Toro – Essere messi da parte

I nativi del Toro sono persone che non amano farsi notare troppo e che preferiscono vivere i rapporti quasi in sordina, prendendo ciò che arriva ma mettendoci tutti i loro sentimenti. Questo significa che difficilmente li si vedrà mettersi in mostra o esaltare il rapporto che hanno con un’altra persona e questo nonostante magari vivono un legame unico e intenso. Quando amano qualcuno, infatti, che si tratti di amici, partner o parenti, sanno sempre come farlo notare ma sempre attraverso dei piccoli gesti che puntano dritti al cuore. Per questo motivo quando si sentono poco considerati o, ancor peggio, messi da parte, finiscono con lo starci veramente male, mettendo in discussione il rapporto avuto fino a quel momento ed interrogandosi sul ruolo che hanno per le altre persone. Per loro, sentirsi in ombra è un affronto più unico che raro che vivranno sempre malissimo e che potrebbero gestire anche peggio proprio per via dell’emotività che entra in gioco in simili contesti per loro difficili da metabolizzare.

Gemelli – Essere messi in discussione

Se c’è una cosa che i nati sotto il segno dei Gemelli proprio non sopportano, questa è l’essere messi in discussione da qualcuno che sta loro accanto. A dirla tutta non amano ricevere critiche da nessuno ma quando a farlo è qualcuno che stimano, la cosa tende a bruciare di più e, di conseguenza, a far loro male. Sicuri di se, ritengono infatti di essere sempre nel giusto e anche quando non lo sono preferiscono sbagliare di propria mano che ricevere dritte non richieste dagli altri. L’unico in caso in cui possono accettare un simile atteggiamento è quando sono loro stessi a chiedere consigli o quando gli stessi gli vengono posti con tatto ed in modo del tutto casuale. Sentirsi giudicati o criticati per il loro modo di agire è invece qualcosa che li ferisce e li urta al punto da farli chiudere in se stessi con il rischio di arrivare persino allo scontro.

Cancro – Ricevere un rifiuto

I nativi del Cancro sono estremamente permalosi ed in qualche modo dipendenti da ciò che gli altri pensano di loro. Quando si trovano a ricevere un rifiuto, quindi, non c’è alcuna possibilità che la cosa finisca li. Per loro si tratta sempre di qualcosa di strettamente personale, che fa loro male e che li porta ad entrare in guerra con chiunque abbia osato chiudergli una porta in faccia. Che si tratti di qualcosa di piccolo o di importante, per i nativi del segno non fa alcuna differenza. Ciò che gli rimane in mente è l’aver ricevuto un no e questo no è ciò che li spinge ad agire sulla difensiva, portandoli a chiudersi e ad attaccare con rabbia ogni eventuale tentativo di riconciliazione. Far si che si riprendano da un simile affronto è molto difficile e alle volte può volerci tanto di quel tempo da rischiare di dimenticare per quale motivo si è arrivati a contrariarli. Peccato che loro non dimenticheranno mai, continuando a tenere il muso ad oltranza.

Leone – Essere paragonati agli altri

I nati sotto il segno del Leone amano sentirsi unici e questo modo di vivere le cose influisce moltissimo nella loro vita e, ovviamente, nei rapporti che hanno con gli altri. Se c’è qualcosa che li fa star male più di ogni altra è quella di sentirsi paragonati agli altri o di capire di apparire simili o comunque non diversi da altre persone che stanno loro intorno. Non potersi distinguere è la loro più grande paura e quando si scontrano con questa realtà rimangono davvero turbati, al punto da prendersela a morte con chiunque riesca a farli sentire in questo modo. Una sensazione che fanno fatica ad accantonare e che li logora da dentro, portandoli ad entrare in competizione con chiunque li circondi e tutto al fine di dimostrare di essere unici.

Vergine – Non essere ascoltati

I nati sotto il segno della Vergine sono persone che fanno della loro razionalità un punto di forza. Sempre pronti a giudicare gli altri, vivono con la convinzione di saperne sempre più degli altri e questo a prescindere dal settore di competenza. Quando la loro opinione non viene ascoltata tendono quindi a prendere la cosa sul personale, vivendola come un affronto. Dopotutto loro sono quelli che stanno dando un parere sicuramente importante e il fatto che gli altri non lo apprezzino li fa sentire a disagio e in qualche modo arrabbiati. Per questo motivo, quando si trovano in una simile sensazione tendono prima di tutto a prendersela malamente e subito dopo a starci male, al punto da arrivare persino a litigare se l’atteggiamento nei loro confronti non cambia.

