Test psicologico, cosa vedi in questa immagine: Una coppia che si bacia o un’esplosione? La prima cosa che hai visto rivela la tua personalità

Spesso quando osserviamo la realtà che circonda il nostro sguardo si concentra inevitabilmente su alcuni precisi aspetti e così accade anche quando osserviamo una foto o un’immagine. Tutto ciò accade perché la nostra mente ci spinge a osservare cose che riteniamo più importanti rispetto alle altre!

Si tratta del test delle macchie d’inchiostro di Rorschach. Il Rorschach è ciò che gli psicologi chiamano un test proiettivo. Alla base di questa idea è che quando ad una persona viene mostrata un’immagine ambigua e priva di significato, la mente si metterà all’opera per dare un significato sull’immagine.

Per questo motivo abbiamo deciso di proporti questo test semplicissimo ed interessante. Cosa fare? Guarda l’immagine che ti proponiamo qui di seguito e rispondi a questa domanda: che cosa cosa che vedi? Una volta fatto ciò scopri cosa rivela l’immagine su di te.

Test: cosa vedi nell’immagine?

Una coppia

Se hai visto una coppia questo sta ad indicare che sei una persona molto ansiosa, introspettivo e sempre sull’alto là perché ti aspetti sempre il peggio. Dai troppo penso e pensi in eccesso alle cose, il che significa che ti preoccupi spesso di cose che non sono importanti o che non sono nemmeno un problema. Viaggi troppo con la tua mente andando a creare dialoghi e situazioni delle quali ti accorgi, solo successivamente, di quanto in realtà siano sciocche e totalmente inutile.

Un’esplosione

Se l’immagine creata dalla tua mente è un’esplosione significa che sei una persona che hai fortemente bisogno del sostegno delle persone che ti circondano. Questo perché sei molto critico e negativo nei tuoi confronti.

Riesci a nascondere, o almeno compensare, i punti deboli della personalità. Infatti sei disciplinato e a modo all’esterno, una maschera che indossi per nascondere la tua insicurezza e preoccupazione. Inoltre spesso sei indeciso sulla decisione giusta da prendere.

