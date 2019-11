Test psicologico, cosa vedi in questa immagine: una balena o un uomo? La prima cosa che hai visto rivela la tua personalità

Spesso quando osserviamo la realtà che circonda il nostro sguardo si concentra inevitabilmente su alcuni precisi aspetti e così accade anche quando osserviamo una foto o un’immagine. Tutto ciò accade perché la nostra mente ci spinge a osservare cose che riteniamo più importanti rispetto alle altre!

Per provare quanto finora detto vi proponiamo questo test semplicissimo ed interessante. Cosa fare? Guarda l’immagine che ti proponiamo qui di seguito e rispondi a questa domanda: che cosa cosa che vedi? Una volta fatto ciò scopri cosa rivela l’immagine su di te.

Test psicologico: cosa vedi una balena o un uomo?

Una balena

Se la prima cosa che hai visto, guardado l’immagine, è la balena questo sta ad indicare che sei una persona che si pone grandi obbietti nella vita e fa di tutto per potarli a termine non importa quante volte “cadi” o quanti ostacoli incontro durante il tuo cammino.

Cerchi di mantenere sempre la calma e di essere il più positivo possibile ma non sempre ci riesci. Sai gestire ansia e momenti di tensione e per questo motivo la persone che ti circondano ti ammirano. Non ami ascoltare il parere degli altri o quello che hanno da ridire su di te e sul tuo comportante, perche per te l’unica opinione importante è la tua.

Una persona che sta surfando

Se la prima cosa che hai visto, guardado l’immagine, è una persona che fa surf questo significa che hai paura del tempo che corre via, una sensazione che ti spinge a legare al passato e impedendoti di vivere nel presente. Sei pronto a risolvere qualsiasi problema e ad aiutare il prossimo.

Nella vita non ti stressi troppo e ami goderti i piccoli istanti di felicità, magari in compagnia dei tuoi amici e delle persone a te care. Hai la capacità di calmare chiunque, di rendere felici tutti e trovare sempre il lato positivo delle cose, questo fa di te una bella persona.

