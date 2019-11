Ecco un semplice test che rivelerà la tua percezione della vita

Molto utilizzati dagli psicologi, i test di personalità sono generalmente composti da domande a cui la persona deve rispondere in base a come si sente, spera o pensa al momento. I risultati sono molto conclusivi, prova tu stesso.

Il test sulla tua percezione della vita

Durante tutto il test, ti verrà richiesto di visualizzare le situazioni in cui dovrai fare delle scelte, la cui interpretazione scoprirai in seguito.

Prima di iniziare il test, assicurati di isolarti in un luogo tranquillo lontano dal rumore e di metterti in una posizione comoda. Non saltare alcun passaggio e ricorda tutte le tue risposte, o meglio: scrivile.

Chiudi gli occhi e prova a immaginare di essere su un sentiero da solo.

Vedi una bella strada di campagna o una strada trafficata?

La scena si svolge di giorno o di notte?

Continua, quindi prova a visualizzare una recinzione che ti impedirà di andare avanti. Una specie di ostacolo o barriera che ti blocca la strada. Ora descrivi questo recinto. È in legno, filo spinato o ferro? È alto o basso in modo da poterlo superare? Hai intenzione di arrampicarti per attraversare, camminerai lungo questo recinto fino alla fine o la sua presenza ti ha scoraggiato?

Ora che hai superato questo ostacolo, vedi una foresta. Come la vedi oscura o comunque molto chiara? Tutti gli alberi sono dello stesso tipo o piuttosto diversi?

Scopri un percorso che decidi di intraprendere. Mentre cammini, ti imbatti in una chiave gettata a terra. La prenderai o la lascerai?

Continui a muoverti nel tuo percorso e ti inoltri più in profondità nella foresta, poi trovi un ruscello. È un fiume o un lago?

Non smetti di camminare, poi ti imbatti in una bella casa. Una casa che puoi chiamare la casa dei tuoi sogni. Ti trovi davanti alla porta, che si apre e lì vedi la persona con cui speri di continuare la tua vita. Ti chiede di restare, che ne dici?

Fai una passeggiata dietro la casa e vedi lo stesso percorso all’inizio della tua passeggiata. Vedi ancora la recinzione o no?

È giorno o è già calata la notte?

Ecco come interpretare le tue risposte:

Se all’inizio hai immaginato una strada di campagna, indica che sei una persona calma e organizzata. Ma se hai visualizzato una strada trafficata, sei piuttosto una persona che preferisce avere una vita sociale importante.

Era giorno o notte? Se hai scelto la notte o l’ora del tramonto, mostra che la tua decisione è stata presa e che stai aspettando i risultati di questa scelta. D’altra parte, se è giorno, probabilmente ti trovi in ​​un periodo di transizione in cui si verificano molti cambiamenti nella tua vita.

Per quanto riguarda l’ostacolo che hai incontrato, o la recinzione per essere più precisi, è la sua altezza che conta. Maggiore è l’altezza, maggiore è il numero di fissazioni effettuate su scelte e sconfitte errate. Indipendentemente da come scegli di superare questa barriera, indica che puoi adattarti a tutto ciò che accade inaspettatamente. Ma se sei disperato per questo ostacolo, sei una persona che fa delle scelte senza pensare.

Una foresta oscura mostra il tuo pessimismo, mentre una foresta limpida è un simbolo di ottimismo. Se gli alberi sono tutti uguali, sai cosa vuoi nella vita, se sono diversi, sei qualcuno a cui piace provare nuove esperienze.

Hai preso la chiave? Quindi sei una persona che sa sfruttare le opportunità. Se non lo prendi, mostra che non sei in grado di prendere le giuste decisioni.

Se hai trovato un fiume, sei una persona appassionata con carattere. Se hai visto un lago calmo, questo indica che sei una persona sensibile, gentile e premurosa.

Hai deciso di stare con l’uomo dei tuoi sogni? Questa scelta dimostra che cedi facilmente alle tentazioni.

L’ostacolo è ancora lì? Dimostra che non impari dalle tue esperienze.

Se la notte è già calata, sei sicuramente soddisfatto della tua vita, ma se è giorno, potresti aver fatto una scelta di cui non sei completamente convinto.

