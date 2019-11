Le previsioni meteo di domani ti illustrano che tempo farà nelle principali zone della Penisola, un prospetto dettagliato di temperature, precipitazioni e molto altro ancora.

Si fa sempre più nuvoloso il cielo sopra la Penisola e con le tante nubi arrivano anche piogge molto più che intense.

Le previsioni meteo di oggi ci parlavano di un graduale peggioramento delle condizioni meteo dell’Italia e nella giornata di domani pare che tutto ciò non verrà certo smentito, con nubi un po’ ovunque e imponenti acquazzoni soprattutto al nord e sulle isole.

Ma vediamo insieme nel dettaglio le previsioni del tempo di domani.

Previsioni meteo di domani, venerdì 8 novembre

Il maltempo, che nella giornata di oggi è partito dal nord del Paese, avanza ora senza freni lungo l’intero stivale, raggiungendo anche parte del sud Italia dove però persiste qualche raggio di sole.

In generale una giornata di pioggia e freddo attende però la maggior parte di noi. Scopriamo nel dettaglio come tutto ciò si svilupperà nelle tre aree principali del Paese, nord, centro e sud. Ecco le previsioni meteo per la giornata di domani, venerdì 8 novembre.

Nord

In deciso peggioramento il meteo del settentrione italiano, con uno spiccato maltempo annesso a piogge e temporali, anche forti e persistenti per tutta la giornata. Arriva anche la vera neve che scende copiosa sulle Alpi dai 1200-1400m. Di conseguenza le temperature non potevano che essere in diminuzione, con massime comprese tra i 10 e i 15 gradi.

Centro

Anche qui il maltempo proveniente dal nord si fa sentire forte e chiaro, in particolare su Sardegna e aree tirreniche, con piogge e temporali anche forti. Meglio la situazione sul resto del centro Italia, con meno nubi e fenomeni più sporadici. Le temperature si registrano stabili, con massime che ondeggeranno tra i 13 e i 18 gradi.

Sud

Le piogge avanzano anche nel meridione,con qualche piovasco in Campania e rovesci in arrivo anche sulla Sicilia occidentale. Nel resto del sud della Penisola potremo però godere di ampi spazi soleggiati. Le temperature si registrano in generale stabili, con massime comprese tra i 16 e i 21 gradi.

Fonte: 3bmeteo.com

