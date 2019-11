Francesca Barra parla del figlio mai nato e con il cuore in mano svela: “Ero persa e fragile”. Tutto quello che c’è da sapere in un video

Francesca Barra e Claudio Santamaria erano le persone più felici al mondo quando avevano annunciato che presto sarebbero diventati genitori ma poi la terribile notizia della perdita del bambino li ha devastati.

Una storia orribile della quale è tornata a parlare da Caterina Balivo a Vieni da Me: “Io non riesco ad accettare che la mia pancia sia vuota… In casi simili, ti accorgi di non essere invulnerabile. Ero persa, fragile. Sono proprio crollata e non mi sono alzata del tutto…”

