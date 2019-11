Test psicologico: la prima cosa che vedi ti descrive perfettamente

Test della personalità: la prima cosa che vedrai in questa immagine ti darà una descrizione perfetta di te

Per molto tempo, i test di Rorschach sono stati lo strumento preferito dai terapisti per sondare la personalità dei loro pazienti. Queste immagini, sotto forma di macchie di inchiostro sono soggette a molte interpretazioni e possono fornire informazioni rilevanti sulla nostra psiche.

Guarda questa foto senza pensare troppo. La tua percezione potrebbe dirti molto sulla tua personalità.

Test, la prima cosa che vedi rivela chi sei veramente

Le immagini sono state a lungo utilizzate dai terapisti per sondare la personalità delle persone studiate, questo perchè possono rivelare molto sulla nostra incoscienza e sulla nostra relazione con gli altri. Fai una prova tu stesso con questo test. Cosa vedi a primo impatto? La tua risposta potrebbe rivelare cose sorprendenti sulla tua personalità. Devi solo fidarti del tuo intuito. Se hai visto…

1- Una farfalla:

Se hai visto una farfalla, sei sicuramente una persona che si adatta in ogni situazione e ha una personalità socievole. Allegro ed entusiasta, sei sempre alla ricerca di nuovi incontri ed opportunità. Fervente ottimista, sostieni le persone colpite da negatività e tristezza. La tua felicità sta nell’apprezzamento delle piccole cose della vita quotidiana. La tua ricca spiritualità ti spinge a trascendere le avversità e ad arricchire i tuoi cari con la tua saggezza non convenzionale. Fiorisci in attività creative come la pittura, la scrittura o il lavoro manuale.

2- Una faccia

Se la prima cosa che mi è venuta in mente guardando questa illustrazione è una faccia, è molto probabile che tu sia una persona introversa. Cerebrale e analitica, preferisci valutare i pro e i contro prima di reagire a una situazione. Sotto la tua aria taciturna e riservata si nasconde una persona ipersensibile e spaventosa agli occhi degli altri. Molto perfezionista, il tuo requisito per la tua esibizione a volte può trasformarsi in un circolo vizioso. La tua energia viene drenata a contatto con la folla e in presenza di stimoli esterni.

3- Un fiore o una coppia che si bacia

Se hai visto un fiore o una coppia nell’ atto di baciarsi, ci sono buone probabilità che tu sia un sognatore nel cuore. All’avanguardia, la tua inventiva è senza dubbio il tuo sbocco alle frustrazioni della vita di tutti i giorni. Avventuroso e spericolato, sei costantemente alla ricerca di idee per non sprofondare nella routine e nella noia. La tua capacità di espandere i tuoi orizzonti è illimitata. Vero elettrone libero, graviti in diversi circoli sociali in connessione con i tuoi numerosi centri di interesse. Tuttavia, la tua capacità di disperdere è una barriera per raggiungere i tuoi obiettivi.

4- Un corpo che balla

Se, istintivamente, hai notato un corpo ballare in questa immagine, è molto probabile che tu sia una persona appassionata. Solare ed entusiasta, ti piace essere al centro dell’attenzione. Il tuo temperamento infantile ti rende veloce ai capricci e all’impulsività. La tua missione di vita? Aiutare gli altri, toccati dal colpo del destino e dell’angoscia. Hai difficoltà a gestire una vita noiosa e ordinaria, lasciando tutto per un capriccio. Vero amante dell’amore, tendi ad essere sclerotico dall’idea che fai di una relazione piuttosto che viverla pienamente.

