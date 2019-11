Fiorello lascia senza parole Mara Venier: la sorpresa a Domenica In

Fiorello ha lasciato senza parole Mara Vernier a Domenica In, facendole una sorpresa. La presentatrice non sapeva fosse lui il suo primo ospite.



Fiorello ha lasciato senza parole la conduttrice Mara Venier a Domenica In. La conduttrice, infatti, non poteva lontanamente immaginare che il famoso conduttore fosse il primo ospite di questa diretta. Fiorello a Domenica In ha strappato più di un sorriso durante la sua, breve, apparizione sul piccolo schermo. Durante la diretta, la zia più amata d’Italia ha ricevuto anche una chiamata inaspettata da suo marito Nicola, che al momento si trova a Santo Domingo, chiamata a cui ha risposto l’ospite di Mara Venier creando non pochi momenti ironici e divertenti.

