Previsioni meteo di domani, che tempo farà lungo la giornata di venerdì 1 ottobre? Scopriamolo in un dettagliato prospetto zona per zona.

Le previsioni meteo di oggi ci parlavano di un cielo ancora decisamente cupo per gran parte della Penisola, con svariate precipitazioni e il sentore di un autunno oramai definitivamente palesatosi.

Tutto ciò sembra però destinato a migliorare, quantomeno per la giornata di domani, venerdì 1 novembre.

Il weekend inizia infatti in anticipo con una giornata di festa e, sia per chi la passerà a casa che per chi ha optato per un ponte in viaggio, sembra destinato a prendere le mosse da un contesto alquanto variabile.

Sole lì, pioggia qui.. vediamo nel dettaglio come la situazione meteo si svilupperà lungo le principali aree dello Stivale.

Previsioni meteo di domani, venerdì 1 novembre

Il lungo weekend di questo fine ottobre riparte da un tempo leggermente più sereno, un momento di apertura dei cieli in una settimana sostanzialmente piovosa.

A partire dal nord Italia e giungendo poi sino all’estremo sud, la situazione appare complessivamente come variabile, caratterizzata da rovesci sparsi ma anche da qualche sprazzo di sereno.

Ma scopriamo nel dettaglio come tutto ciò si manifesterà nelle varie zone della Penisola.

Nord

Un inatteso ritorno del bel tempo giunge a aprire i cieli del settentrione italiano con ampie schiarite su Triveneto, Friuli, Emilia orientale e Romagna. Altrove però si registra comunque la presenza di nubi sparse, più spesse al mattino ma senza fenomeni temporaleschi o anche solo piovosi. Le temperature appaiono stazionarie, con massime che saranno comprese tra i 13 e i 17 gradi.

Centro

Le previsioni meteo per quanto concerne il centro Italia ci parlano di condizioni di instabilità su Sardegna, basso Lazio e Abruzzo con qualche piovasco. Una maggiore variabilità si registra però sulle altre zone anche se le temperature appaiono stazionarie, con massime comprese tra i 14 e i 18 gradi.

Sud

Il meridione di Italia si caratterizza innanzi tutto per una diffusa instabilità su Sicilia e medio basso Tirreno giungendo qui sino a piogge e temporali. La situazione però si presenta se possibile ancor più variabile sulle altre zone mentre le temperature appaiono in lieve diminuzione, con massime comprese tra i 15 e i 19 gradi.

