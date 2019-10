Le previsioni meteo di domani ci svelano che tempo farà durante la giornata di martedì 29 ottobre, dalle temperature a eventuali precipitazioni.

Le previsioni meteo di oggi e dei giorni immediatamente precedenti ci parlavano di un clima generalmente sereno e con temperature miti.

Da domani però quell’autunno che sembrava assai lontano appare sempre più vicino e il cielo inizia a coprirsi di nubi, le temperature a scendere e le prime gocce di pioggia a bagnare qua e là tutta la Penisola.

Sembra proprio che dovremo iniziare a salutare questa lunghissima estate ma scopriamo un po’ più nel dettaglio come tutto ciò si manifesterà nelle varie zone della Penisola.

Previsioni meteo di domani, martedì 29 ottobre

Le previsioni meteo per la giornata di domani ci mostrano condizioni meteo in generale peggioramento, con piogge sempre più insistenti e pronte ad avanzare sino alla punta estrema dello Stivale.

Ma vediamo nel dettaglio come questo generale peggioramento metereologico si manifesterà nelle varie aree della Penisola.

Nord

Torna il maltempo nel settentrione del Paese e si può così apprezzare un generale peggioramento, con piogge diffuse specie al Nordest, e che potranno assumere anche carattere di rovescio. Le temperature appaiono generalmente in calo, con massime comprese tra i 15 e i 19 gradi.

Centro

Anche nelle regioni ventrali della Penisola si può notare un lieve peggioramento delle condizioni meteorologiche. Le Prime piogge faranno la loro comparsa al mattino su Toscana ed Emilia ma la situazione sarà decisamente migliore altrove. Tra sera e notte però si potrà notare una tendenza a un generale peggioramento che questa volta interesserà tutte le regioni. Le temperature si registreranno in calo, con massime che oscilleranno tra i 17 e i 21 gradi.

Sud

Anche nel meridione del Paese il tempo appare in graduale peggioramento con un cielo inizialmente poco nuvoloso ma che dalla sera si coprirà con nubi in aumento, soprattutto sul versante tirrenico e con qualche pioggia in arrivo anche su Campania e Sicilia tirrenica. Le temperature si registrano stabili, con massime comprese tra i 21 e i 24 gradi.

Fonte: 3bmeteo.com

