Scopri quali sono i segni dello zodiaco che amano vivere alla giornata e quelli che, invece, non ci riescono affatto.

Vivere alla giornata è il sogno di molti ma non tutti riescono a farlo davvero perché riuscirci denota, oltre ad una grande flessibilità, la totale assenza di impegni davvero importanti e per i quali di solito è necessario mettere in campo programmazione ed organizzazione.

Messe da parte le necessità della vita di tutti i giorni, però, anche il carattere e il modo di pensare influiscono sensibilmente sul modo in cui si vive e si gestiscono gli impegni e proprio sull’aspetto del vivere alla giornata, persino le stelle hanno una certa influenza che può condizionare la gestione degli impegni. Oggi, quindi, dopo aver visto quali sono le caratteristiche dei nati sotto il segno dello Scorpione e che tipo di figlie sono le donne dello zodiaco, scopriremo quali sono i segni che amano vivere alla giornata e quali, invece, non hanno una simile ambizione.

Oroscopo: I segni che amano vivere alla giornata e quelli che non ci pensano proprio

Ariete – Quelli che vivono assolutamente alla giornata

I nati sotto il segno dell’Ariete amano sentirsi liberi e quando si tratta di impegni devono sempre lasciarsi qualche scappatoia, senza la quale, finirebbero con il sentirsi costretti in una vita che non fa per loro. Vivere alla giornata è quindi qualcosa che gli appartiene come a pochi altri e che mettono in atto praticamente ogni giorno. È quindi facile intuire come nel sociale possano andare facilmente incontro a problemi di vario tipo come quelli sul lavoro o con persone con le quali per relazionarsi correttamente hanno bisogno di prendere degli impegni. Il loro vero problema, però, non sta tanto nel bisogno di prendere le cose come vengono (cosa che tra l’altro gli riesce benissimo), quanto nel cercare in tutti i modi di sfuggire agli impegni presi, creando così dei contrasti che a volte sono davvero difficili da risolvere. Basterebbe limitare la loro visione di vivere alla giornata per riuscire ad avere sia una vita rilassante che socialmente e lavorativamente funzionale.

Toro – Quelli che amano l’idea ma sotto sotto preferiscono programmare

I nativi del Toro sono in qualche modo attratti da una vita da vivere per come viene, ciò nonostante il loro modo di essere li porta a programmare le cose in modo da potersi avvantaggiare e sentirsi più sicuri, specie se si parla di studio o di lavoro. Quando si tratta di uscire con gli amici, viaggiare o trascorrere il tempo libero riescono quindi a lasciarsi trasportare degli eventi, mostrandosi anche piuttosto flessibili. Al contrario, però, sul lavoro finiscono con il diventare precisi come non mai, sorprendendo chiunque li conosca sia nel quotidiano che, appunto, in ambito lavorativo. Il loro vivere alla giornata si limita quindi a qualche episodio sporadico e limitato nel tempo libero. Per il resto hanno un bisogno di sicurezza e di programmazione che non gli consentirebbe di godere di una simile modalità.

Gemelli – Quelli che vivono alla giornata per pura comodità

I nati sotto il segno dei Gemelli, come spesso avviene, non seguono un’unica via di condotta in quanto costantemente propensi a cambiare idea su tutto. Anche quando si parla di vivere o meno alla giornata si presentano quindi piuttosto confusi, passando da giorni nei quali cercano di programmare ogni cosa ad altri in cui preferiscono vivere come viene. Dovendo classificarli in una sola di queste modalità, sono sicuramente più adatto ad una vita senza programmi, soprattutto perché anche facendone si troverebbero più spesso a cambiarli che a rispettarli. Per questo motivo, anche se non lo ammetteranno mai, rendono molto di più nel cambiare costantemente modalità e tutto grazie al loro essere elastici che li aiuta a vivere meglio di improvvisazioni che di regole che sarebbero i primi ad infrangere per via della noia.

Cancro – Quelli che vivono alla giornata solo per inerzia

I nativi del Cancro sarebbero più che adatti ad una vita ben programmata e con regole da seguire, ciò nonostante si ostinano a prendere la vita come viene e tutto anche se questo modo di fare li porta il più delle volte a non concludere niente. Amanti del relax e di quella che considerano una vita comoda, non aspirano a programmi da seguire e quando si trovano a doverlo fare tendono a diventare scorbutici e a tratti nevrotici. Per fortuna, conoscendosi bene sanno come evitare i troppi impegni, lasciandosi tutto lo spazio che gli serve e che gli garantisce quella base di serenità mentale della quale hanno profondamente bisogno. Si può dire quindi che siano persone che pur non scegliendo a priori un modo di essere finiscono con il vivere quasi sempre alla giornata e tutto per poter dormire quell’oretta in più o per poter cambiare idea all’ultimo istante senza dover dare conto e ragione a nessuno.

Leone – Quelli che amano vivere alla giornata

I nati sotto il segno del Leone sono persone che amano godersi la vita e per farlo cercano di rendersela il più semplice possibile. Questo significa che quando possono preferiscono evitare di prendere impegni vincolanti, afferrando la vita come viene e godendosi l’eccitazione delle cose scelte all’ultimo momento e vissute come fossero delle sorprese. Certo, quando serve sanno anche farsi più attenti e far programmi, specie se di mezzo c’è il loro futuro. Capita spesso, quindi, di vederli disciplinati sul lavoro e totalmente in balia delle passioni nella vita di tutti i giorni. Un modo di essere che gli si addice che gli consente di sentirsi liberi pur senza correre il rischio di andare incontro ad incomprensioni in grado di compromettere la vita agiata che amano concedersi.

Vergine – Quelli che programmano ma se cambiano idea cambiano tutto

Si può dire che i nativi della Vergine siano persone analitiche e per questo portate a fare programmi su programmi. Se a ciò aggiungiamo la loro bravura nell’organizzare ogni cosa, abbiamo davanti uno dei segni meno adatti a vivere alla giornata. Pianificare le cose li rende infatti sicuri e gli consente di organizzarsi a dovere e di sapere sempre cosa fare e come agire anche in caso di contrattempi. Al contrario, senza impegni fissati, tendono a lasciar scorrere il tempo senza quasi rendersene conto, salvo poi agitarsi quando capiscono di non aver concluso nulla. Detto ciò, pur nel loro saper programmare sono così umorali che in caso di cattivo umore o di situazioni che ai loro occhi si presentano come problemi, sono in grado di annullare tutto o di cambiare programma come neanche chi è abituato a vivere giorno per giorno saprebbe fare. Un atteggiamento che da loro non ci si aspetterebbe e che capita raramente ma quando si verifica è sempre in modo decisamente rivoluzionario.

