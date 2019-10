Le previsioni meteo di domani ci svelano che tempo farà questo lunedì nelle varie zone della Penisola, incluse temperature ed eventuali precipitazioni.

Le previsioni meteo di oggi (domenica 27 ottobre) ci parlavano di un’Italia all’insegna del sole, con temperature miti e nubi quasi impercettibili. La situazione rimarrà costante anche per l’inizio della prossima settimana?

Scopriamolo insieme consultando le previsioni meteo per la giornata di lunedì 28 ottobre, andando a vedere se il bel tempo terrà botta o cederà il passo a qualche nube extra.

Ecco il prospetto del tempo di tutta la Penisola zona per zona. Incrociamo le dita!

Previsioni meteo domani, lunedì 28 ottobre

Le previsioni meteo di domani ci parlano di un leggero peggioramento climatico, con nubi che avanzano da nord ma un sud del Paese che rimane essenzialmente soleggiato e con un clima mite, in contrasto con le temperature in calo del resto della Penisola.

Vediamo allora nel dettaglio le previsioni meteo per la giornata di domani in un prospetto approfondito zona per zona.

Nord

Un tempo apparentemente in peggioramento quello che nel settentrione italiano porterà addensamenti sin dal mattino in Liguria, specie sul Levante, e che altrove registrerà anche un graduale aumento delle nubi. Al mattino, sulle pianure venete, si addenseranno le nubi e, in generale, si potranno notare un po’ ovunque temperature in calo, con massime che oscilleranno tra i 19 e i 21 gradi.

Centro

Il cielo apparirà inizialmente soleggiato, ma gradualmente le nubi aumenteranno sulla Toscana e si potrà assistere al passaggio di strati alti altrove. Le temperature si registrano in generale stabili, con massime che ondeggeranno tra i 20 e i 23 gradi.

Sud

Nel meridione del Paese il bel tempo dei giorni trascorsi non accenna a demordere e così il cielo apparirà in prevalenza soleggiato, salvo foschie o nebbie notturne che si presenteranno sul Salento e alcune velature che invece in serata copriranno il cielo della Campania e dell’alta Puglia. Anche le temperature si registrano stabili, con massime comprese tra i 22 e i 24 gradi.

Fonte: 3bmeteo.com

