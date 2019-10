Astrologia: i 3 segni più ansiosi e superstiziosi dello zodiaco

Gli uomini sono più o meno consapevoli dell’impatto che queste credenze mistiche hanno su di loro, tuttavia alcuni sembrano più ansiosi di altri di fronte alle superstizioni

Ci sono persone talmente superstiziose che se hanno visto un gatto nero attraversare la strada attendono finchè non sia qualcun’altro ad attraversare prima di loro. Spesso toccano il ferro per scongiurare la sfortuna. Non passano mai sotto una scala, le loro vite sembrano costruite attorno a certe credenze mistiche, eppure non ammetteranno mai di essere le più ansiose e superstiziose del mondo. Scopri chi sono i segni più superstiziosi secondo gli astri.

Superstizioni: credenze ancestrali che persistono

E’ comunemente accettato nelle società ancestrali che gli eventi esterni siano i mezzi con cui gli dei manifestano la loro presenzaci inviando segni che sembrano anticipare eventi futuri. I Greci, che consideravano Zeus come il loro Dio supremo, erano convinti che gli alberi fossero sacri perché attiravano il fulmine. Infatti, quando Zeus voleva manifestarsi, causava un lampo.

Di generazione in generazione, molte persone sono state influenzate da varie superstizioni. Per esempio molte compagnie aeree hanno deciso di non introdurre una riga 13, numero associato ai guai in molte culture.

Alcune persone non sono consapevoli di essere influenzate dalle superstizioni e agiscono attraverso meccanismi inconsci che giustificano le loro paure profonde.

Secondo le onde celesti, ecco i 3 segni più ansiosi e superstiziosi:

1. Pesci:

Molto intuitivi, i nativi di questo segno spesso prendono decisioni che sfuggono totalmente alla ragione. Spesso erroneamente considerati persone incoscienti, i Pesci hanno in realtà molte qualità innovative. In effetti, questo segno simboleggia la rinascita spirituale e la libertà di pensare. Influenzati da varie credenze, i Pesci possono tuttavia essere sopraffatti da forti emozioni in contesti inappropriati. Quando l’ansia li tormenta alla vista di un gatto nero, sviluppano idee oscure che possono alterare il loro benessere a lungo. In effetti, i Pesci sono molto sensibili e hanno difficoltà ad alzarsi dopo aver provato emozioni negative.

2. Gemelli:

Ai Gemelli piace condividere bei momenti con persone divertenti e argute. Caratterizzati da una forte personalità, i nativi di questo segno sanno valorizzare l’incantesimo e suscitare l’interesse dei loro simili. Tuttavia, i nativi di questo segno hanno grandi difficoltà a fidarsi degli altri e si soffermano sui dettagli emanati da alcune superstizioni per giustificare questo comportamento. Tenderanno ad essere sospettosi senza una ragione apparente. Se fai un complimento a un Gemelli, potrebbe avere paura del malocchio. Proverà a toccare il ferro, segretamente, per evitare di subire un incantesimo futuro. In realtà, avrà una terribile paura che tu non voglia la sua felicità o abbia cattive intenzioni.

3. Scorpione:

Molto dinamici, gli Scorpioni sono costantemente alla ricerca di nuove esperienze. Tuttavia, ai nativi di questo segno piace piacere e sentirsi desiderabili. Pertanto, tendono a usare il loro fascino e passione per dedicarsi ad avventure memorabili. Tuttavia, gli Scorpioni sono estremamente superstiziosi e possono tendere ad essere ingannati dalle loro credenze. In effetti, non sopporteranno un ombrello aparto in casa o di preparare un tavolo per 13 ospiti. Sono convinti che ci sia del vero in questi miti e non possono accettare di correre rischi inutili.

