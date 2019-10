Le previsioni meteo di domani ci svelano che tempo farà nella prossima giornata, sabato 26 ottobre, lungo le varie aree dell’intera Penisola

Dopo un periodo di maltempo e il meteo di oggi che annunciava il parziale ritorno del sole nella maggior apre della Penisola, agli italiani viene da chiedersi se l’autunno è oramai prossimo a iniziare.

Quando arriveranno le prime giornate fredde? Che sia domani la giornata in cui sfoderare infine il cappotto? CheDonna.it vi aiuta a scoprirlo proponendovi le previsioni meteo in un dettagliato prospetto che, zona per zona, illustra temperature ed eventuali perturbazioni che potrebbero interessare l’area.

Pronte per sapere se questo weekend sarà il vero inizio dell’autunno 2019? Stiamo a vedere.

Previsioni meteo domani, sabato 26 ottobre

Le temperature non ci parlano ancora dei rigori dell’autunno che dovrebbe oramai essere prossimo al principio ma intanto alcuni rovesci qua e là iniziano a farci intuire il termine della bella stagione.

Ci prepariamo dunque a salutare il sole e il caldo, godendone per qua e là gli ultimi tepori.

Scopriamo nel dettaglio quali zone subirono allora nuovi rovesci e quali, invece, potranno vedere ancora il sole brillare sulle loro teste.

Nord

Sul nord del Paese perseverano le generali condizioni di bel tempo, con foschie e locali banchi di nebbia nottetempo e al primo mattino sulla zona della Valpadana. Le temperature si registrano in lieve rialzo, con massime comprese tra i 20 e i 24 gradi.

Centro

Prosegue il maltempo sui cieli della Sardegna, con una residua instabilità e acquazzoni sparsi che appaiono in netto contrasto con il tempo stabile e soleggiato che caratterizzerà il resto del centro Italia, salvo alcune nebbie nelle valli durante le ore notturne. Le temperature restano stazionarie, con massime che si registreranno tra i 20 e i 24 gradi.

Sud

Ancora una volta si nota un sud Italia diviso: tra Sicilia e bassa Calabria si rinnovano infatti condizioni d’instabilità e locali rovesci mentre il bel tempo caratterizza il resto della zona. Le temperature appaiono come stazionarie, con massime comprese tra i 21 e i 25 gradi.

Fonte: 3bmeteo.com

