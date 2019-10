Chiara Ferragni e l’annuncio che ha fatto impazzire i fan – VIDEO

Chiara Ferragni e l’annuncio su Instagram che ha fatto letteralmente impazzire i fan: qual è la sorpresa dell’Influencer? – VIDEO

Chiara Ferragni ha dato una notizia sul suo profilo Instagram che ha fatto letteralmente impazzire i suoi fan. No, non si tratta di una seconda gravidanza come tutti immaginavano

Leggi anche: Chiara Ferragni: prossima co-conduttrice di Sanremo 2020? – Video

Nell’annuncio social la Influencer Chiara ha dichiarato che da oggi sarà disponibile in streaming il suo film documentario per tutti coloro che non hanno avuto modo di goderselo prima. Scopri tutto nel video in alto

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI