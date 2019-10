Previsioni meteo di domani, che tempo farà questo sabato 19 ottobre? Scopriamolo insieme grazie a un dettagliato prospetto che descrive, zona per zona, le condizioni climatiche dell’intera Penisola.

Arriva lento ma inesorabile l’autunno anche per il bel Paese.

Sebbene soprattutto al sud molte zone rimangono baciate dal sole, nord e centro registrano un generale peggioramento del clima, segno del freddo che oramai non intende più attendere oltre.

Scopriamo allora insieme, zona dopo zona, il dettaglio delle previsioni meteo per la giornata di domani e prepariamoci a un weekend con ombrello sempre a portata di mano ( se non sai quale scegliere ti potrebbe aiutare il nostro glamoroscopo che abbina un modello di ombrello a ogni segno dello zodiaco)

Previsioni meteo domani, sabato 19 ottobre

Avanzano le nubi e portano con loro qualche acquazzone qua e là, nonché un piccolo abbassamento delle temperature soprattuto sulle regioni settentrionali, mentre i raggi del sole continuano a favorire il sud del Paese.

Ma procediamo per ordine e seguiamo nel dettaglio le previsioni meteo per la giornata di domani, con un preciso focus zona per zona.

Nord

Volge al brutto tempo il meteo del nord del Paese con piogge sparse e qualche acquazzone in special modo su Nord Ovest, Liguria, Alpi e Prealpi. Il cielo va poi rischiarandosi tra basso Veneto e Romagna con tempo asciutto. Le temperature si registrano in calo, con massime comprese tra i 17 e i 22 gradi.

Centro

Anche il centro Italia segue la tendenza peggiorativa delle condizioni climatiche generali del Paese. Le nuvole aumentano sulle aree Tirreniche, con qualche pioggia in arrivo sulla Toscana, soprattutto l’area settentrionale. Persiste invece il sole sulle zone Adriatiche e anche le temperature si mantengono stabili, con massime che ondeggeranno tra i 20 e i 24 gradi.

Sud

Solo il meridione sembra rimanere saldamente ancorato al suo bel tempo con piccola eccezione per alcuni addensamenti sulla Campania e sulla Sicilia meridionale. Qui anche le temperature rimangono stabili, con massime che si registrano tra i 20 e i 25 gradi.

