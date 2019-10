Come si sviluppa l’espressività emotiva nei bambini – VIDEO

Come si sviluppa l’espressività emotiva nei bambini e come si esprime l’emozione nel bimbo? Le varie fasi di sviluppo che il bambino affronta per crescere bene – VIDEO

Come si sviluppa l’espressività emotiva nei bambini? E come il bambino esprime le sue emozioni?Anzitutto, saper esprime l’emozione vuol dire anche manifestare i propri stati d’animo in maniera coerente con il contesto e comprensibile per chi ci circonda.

Sapere come un bimbo, tuo figlio, esprime le proprie emozioni è importante per aiutarlo a crescere bene. Nel video le fasi di questo sviluppo e come comportarsi

