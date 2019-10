5 segni zodiacali che non riescono a fare una scelta

Gli astri rivelano chi sono i 5 segni zodiacali che hanno più difficoltà a fare una scelta in amore

Nell’era delle applicazioni di appuntamenti, l’amore è diventato un vero prodotto di consumo. Niente è più spietato del “capitalismo” relazionale. Oggi uomini e donne hanno una vasta scelta! Questo parametro ha cambiato completamente il modo di comportarsi reciprocamente.

Dopo una certa età, vogliamo trovare un partner che ci accompagnerà lungo il resto di questo incerto processo che è la vita. Tuttavia, alcune persone hanno la sensazione persistente che l’erba sia sempre più verde altrove. Cinque segni zodiacali in particolare. Scopri quali sono.

Alcune persone scelgono costantemente il partner sbagliato, mentre altri hanno così paura di finire con la persona sbagliata che hanno difficoltà a fare una scelta. Ma come scegliamo le persone di cui ci innamoriamo?

L’uomo è una creatura sociale. Tutti abbiamo bisogno di essere circondati, compresi e supportati. L’amore non è altro che la pietra angolare di questa correlazione umana, questa sensazione di crescente intossicazione che ci guida naturalmente verso le persone che sembrano corrisponderci. Soprattutto quando incontriamo una persona amorevole che soddisfa i nostri bisogni emotivi, capiamo i nostri umori e ci dà la forza per affrontare tutti gli ostacoli della vita.

Amore e legge di attrazione

La vita mette costantemente le persone sulla nostra strada, per insegnarci, farci crescere, aiutarci, tradirci, amarci o farci del male. Non incontriamo mai nessuno per caso, tutti gli individui che entrano nella nostra vita sono lì per portarci qualcosa.

Tuttavia, per scegliere il nostro partner generalmente facciamo affidamento su criteri di selezione talvolta inconsci. Questa scelta viene dettata dalla legge di attrazione. Quest’ultima è suddivisa in una serie di leggi:

La legge della familiarità: quando ci avviciniamo a una persona e trascorriamo molto tempo con loro, abbiamo maggiori probabilità di sviluppare affetto per loro.

La legge dell’attrazione fisica: anche quando condividiamo il tempo con una persona, se la troviamo ripugnante, avremo difficoltà a sviluppare sentimenti nei suoi confronti. L’aspetto fisico gioca un ruolo decisivo nell’evoluzione di una relazione.

La legge della personalità: due tratti della personalità di solito rendono una persona particolarmente attraente: la sua vivacità mentale e la sua capacità di socializzare.

La legge di prossimità: è difficile costruire una relazione duratura con un partner geograficamente lontano da noi. La prossimità è quindi un parametro essenziale per forgiare una relazione.

La legge della somiglianza: di solito andiamo a persone che condividono i nostri stessi interessi. Una coppia totalmente opposta ha meno possibilità di durare nel tempo.

Sebbene questi parametri di selezione avvengano a livello inconscio, alcune persone trovano più difficile trovare l’amore perché sono chiusi a questa possibilità, perché hanno paura o semplicemente perché non riescono a decidersi.

5 segni zodiacali che non riescono a fare una scelta

1) Gemelli

Non sorprende che troviamo i Gemelli in cima alla lista di questa classifica. Segno di dualità, i nativi dei Gemelli lottano per prendere una decisione. Divisi tra i loro bisogni, i compiti, i desideri e i sogni, queste persone non sanno mai veramente cosa vogliono.

2) Bilancia

Sebbene abbiano la reputazione di essere un segno di equilibrio e armonia, i nativi della Bilancia hanno difficoltà a scegliere un partner. In effetti, è proprio perché hanno paura di interrompere la loro stabilità che non riescono a tenere una nuova persona nella loro vita.

3) Sagittario

Gioviali e iper socievoli, i Sagittari portano generalmente la gioia di vivere intorno a loro. Tuttavia, queste anime libere trovano molto difficile intrattenere una relazione a lungo termine. Fantastici e piuttosto volubili, preferiranno relazioni transitorie ed effimere.

4) Capricorno

Grandi lavoratori, i Capricorno di solito sanno cosa vogliono quando si tratta della loro carriera. Tuttavia, in termini di amore, i nativi di questo segno hanno molti problemi a prendere una decisione. Per loro è impossibile fare concessioni senza essere sicuri che la persona sia degna dei propri sacrifici.

5) Pesci

Sensibili e generosi, i Pesci sono stati così nemerosamente feriti dopo aver creduto nell’amore da diventare completamente disillusi. A causa del senso di insicurezza che si è sviluppato nel corso degli anni e dei conseguenti fallimenti, i nativi di questo segno preferiscono proteggersi e quindi hanno molti problemi a fare una scelta quando si tratta di amore.

