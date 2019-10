Lasagne di mare senza glutine: la ricetta video semplice, facile e veloce da provare assolutamente per chi è intollerante al glutine – VIDEO

Le Lasagne di mare senza glutine sono un primo piatto perfetto, non solo per chi è intollerante al glutine ma anche per tutta la famiglia. Perché? Perché sono buone, leggere, eleganti e saporite

Le lasagne di mare sono deliziose e originali perché a base di pesce. Noi abbiamo scelto il tonno ma, ovviamente, puoi sbizzarrirti con altre tipologie di pesce come le cozze, le vongole o il salmone. Prova la ricetta nel video e non te ne pentirai

