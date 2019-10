Torta di zucca americana: la Pumpkin cake e la ricetta da preparare con i bimbi per un dolce alternativo – VIDEO

La Torta di zucca americana, la cosiddetta Pumpkin cake originale è ottima come dessert. Una Torta a base di zucca, spolverata con del finissimo zucchero a velo

Leggi anche: Problemi di Insonnia? Combattila con la zucca! Benefici e ricette

La Pumpkin Cake è perfetta da fare in compagnia dei più piccoli, come merenda o a colazione è la risposta alternativa alle classiche caramelle. Ma la torta di zucca può essere anche gustata a fine pasto, dopo una cena in compagnia, segui la ricetta nel video

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI