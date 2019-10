Il colore viola sui capelli medio-corti: il top del 2020 – VIDEO

Il colore viola sui capelli medio-corti: il must per l’inverno 2020! Dalle sfumature più intense a quelle più chiare, dal balayage tono su tono al colore sulle punte – VIDEO

Il colore viola sui capelli abbinato a tagli medio- corti, geometrici e sbarazzini, rende l’hairstyle glam e moderno, perfettamente adatto a chi ama osare ed apparire sempre protagonista in ogni occasione

Leggi anche: Capelli: il colore top dell’autunno-inverno 2019/20? Il viola

Scopri come abbinare il colore viola al tipo di taglio medio-corto nel video in alto. Se vuoi essere al top questo inverno il Lilac Hair è quello che fa per te!

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI