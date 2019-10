Barretta proteica con avena, cacao e arancia: la ricetta – VIDEO

Barretta proteica con avena, cacao e arancia: la ricette per gli sportivi e gli amanti del fitness da fare a casa in poco tempo – VIDEO

Per gli amanti del fitness e gli sportivi in generale la barretta proteica con avena, cacao e arancia è ciò che fa al caso vostro. Da fare a casa in pochissimo tempo

Questa barretta è l’ideale come spezza fame e dopo l’allenamento. Pochi ingredienti e poco tempo per ottenere le barrette proteiche da portare con te ovunque! Segui la ricetta nel video

