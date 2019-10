Scopri cosa rimpiangerai più facilmente del tuo passato in base al tuo segno zodiacale.

Fonte: Istock

Nella vita arriva sempre il momento in cui ai ricordi si legano dei rimpianti. Succede a chi è un sentimentale sempre proiettato del mondo di ciò che è stato e persino a chi tende a tenere fisso il proprio sguardo sul futuro. I rimpianti possono essere dolci e amari o dolorosi e tutto dipende dall’entità di ciò che si è lasciato per strada e, ovviamente, alla possibilità di recuperarlo. A prescindere da tutti questi fattori, però, rimpiangere qualcosa provoca sempre un insieme di emozioni che possono turbare o cambiare la giornata. E se tutti presto o tardi ci troveremo ad averne, la natura di ciò che rimpiangeremo è da ricondurre al modo di essere, al carattere, alle esperienze fatte e in parte persino alle stelle. Per questo motivo, oggi, dopo aver visto qual è il look autunnale perfetto per i nostri capelli e quali sono i segni dello zodiaco che si sentiranno presto più carichi, scopriremo quale sarà la cosa che rimpiangeremo di più del passato in base al nostro segno zodiacale. Visto che si tratta di un aspetto che ha a che fare con i sentimenti e le emozioni, in consiglio è quello di controllare anche il profilo dell’ascendente in modo da avere un quadro preciso di ciò che ci attende e una possibile soluzione per soffrire il meno possibile.

Oroscopo: Cosa rimpiangerai del tuo passato in base al tuo segno zodiacale

Fonte: Istock

Ariete – Le volte in cui hai messo il dovere davanti al piacere

Di te c’è da dire che nella vita non avrai grandi rimpianti perché sai sempre ciò che vuoi e come ottenerlo e non sei il tipo da lasciare indietro determinate cose senza un motivo. Ciò nonostante, se vogliamo parlare di rimpianti, è probabile che presto o tardi di troverai a ripensare a quella festa o a quel viaggio a cui hai scelto di rinunciare per amore o perché eri troppo presa con il lavoro. Si tratta quindi di un rimpianto blando al quale saprai controbattere con la consapevolezza che hai ceduto così tante volte ai momenti piacevoli da essere più che giustificata nell’aver pensato anche al dovere di tanto in tanto. Rimpiangere i momenti andati, quindi, non dovrebbe essere una scusa per smettere di impegnarti in ciò che fai perché guardando ai risultati ti renderai conto di come i sacrifici sono valsi a qualcosa.

Fonte: Istock

Toro – Il modo in cui hai gestito quella relazione andata male

Da persona romantica quale sei è quasi normale che tra i tuoi rimpianti ce ne siano di legati ai sentimenti. In particolare, ti troverai a pensare spesso agli amori persi per sempre e al modo in cui ai tempi hai gestito la situazione. Probabilmente ti troverai a fare anche dei confronti con la te di allora e quella che sei adesso, ragionando sul fatto che potendo tornare indietro agiresti sicuramente in modo diverso, magari salvando determinate relazioni. La verità, però, è che ciò che sei oggi è dovuto anche a quelle storie andate male e senza le quali oggi saresti ancora la te di allora. Quando questi rimpianti si presenteranno, dovrai quindi abbracciarti e sorridere per come sei cresciuta, pensando a quei momenti come ad un percorso di crescita indispensabile per portarti ad essere la donna che sei oggi e per condurti a ciò che di bello hai già o avrai ben presto nella tua vita.

Fonte: Istock

Gemelli – Alcune scelte che hai fatto senza seguire il tuo cuore

Per una persona istintiva come sei tu, uno dei rimpianti che avrai riguardo al tuo passato sarà quello di aver preso determinate decisioni più con la testa che con il cuore. Ovviamente non accadrà per tutte le volte in cui lo hai fatto ma per quelle nelle quali sentivi davvero di doverti muovere in modo diverso, salvo poi cedere alle insistenze altrui o alla paura di sbagliare. Si tratta di strade che alla fine non ti avranno portato dove volevi e che pertanto riterrai del tutto inutili. Se ci fai caso, però, ogni qual volta hai scelto in modo sbagliato, dentro di te si è fatta più grande la consapevolezza di dover prendere decisioni per la tua felicità e non per come il mondo vorrebbe farti muovere. Si può quindi dire che sebbene il rimpianto sia forte, certe scelte ti hanno preparata per altre magari più importanti e per le quali avrai scelto e seguirai il cuore, conscia degli errori passati. Vedendola in questo modo il rimpianto farà sicuramente meno male.

Fonte: Istock

Cancro – I tanti momenti in cui hai preferito isolarti

Se c’è una cosa che rischi fortemente di rimpiangere sono i momenti in cui hai preferito isolarti piuttosto che cercare il confronto con amici o parenti. Sebbene tu sia una persona decisamene permalosa, gli affetti sono una costante alla quale tieni molto e metterli da parte per ripicca o perché a tuo modo ferita da atteggiamenti che consideri sbagliati è una mossa sbagliata che in passato hai fatto piuttosto spesso e che tuttora tendi a ripetere. Per evitare di rimpiangere persone che tu stessa hai contribuito ad allontanare dalla tua strada è quindi importante imparare ad accettare pareri diversi, confronti e persino discussioni perché anche se adesso ti riesce difficile crederci, in realtà è proprio da questi momenti (se superati) che i rapporti si fanno più forti e duraturi. Quanto agli altri, meglio perdere qualcuno per una discussione andata male che per le troppe volte che si è messo su il muso, no?

Fonte: Istock

Leone – L’esserti “svegliata” troppo tardi

Di base non sei una persona portata ai rimpianti. La tua vita si basa principalmente sul presente e sul futuro e pertanto non corri il rischio di soffrire per qualcosa che in passato è andata diversamente da come volevi. Se proprio vogliamo cercare un piccolo rimpianto, però, questo si può trovare nella consapevolezza di aver perso delle occasioni importanti. Per quanto tu sia una persona attiva, infatti, guardandoti indietro troverai sempre dei momenti nei quali non hai affrontato le sfide con la grinta di sempre. Momenti che alle volte tendi a guardare con una certa malinconia ed altre con il rimpianto di non poter tornare indietro per cambiarli. C’è da dire, però, che ciò che sei oggi è frutto di ogni occasione persa e che è stato grazie alle sconfitte o ai momenti di resa che sei riuscita a costruire i tuoi punti di forza, imparando ad affrontare la vita in ogni situazione. Un motivo per cui potresti provare a sorridere davanti ai piccoli rimpianti, ricordandoti che oggi sei quel che sei proprio grazie a loro.

Fonte: Istock

Vergine – Aver dato troppo peso al pensiero altrui

Se c’è un errore ne quale sei incappata spesso e che è ancora ricorrente nella tua vita, questo è legato al tuo dare importanza al pensiero e alle parole degli altri. Sebbene ti piaccia dire di non dargli peso, l’opinione altrui ha sempre influito sulle tue scelte, portandoti a fare delle rinunce o a star male per pareri con i quali non ti sentivi in sintonia. Una situazione che ti trascini ancora dietro, seppur in forma minore, e che ti ha portata a perdere diverse occasioni o a vivere male alcuni momenti della tua vita che, invece, avresti potuto assaporare con più leggerezza. Purtroppo a ciò che è stato non si può porre rimedio ma è pur vero che rimangono gli insegnamenti ricevuti da ogni esperienza e che nel tuo caso si traducono in una maggior consapevolezza del tuo vissuto e dell’importanza che dovresti dare prima di tutto a te stessa. Una lezione che potesti iniziare a mettere in pratica in modo da non creare altre situazioni destinate a diventare dei rimpianti.

