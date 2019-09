Taylor Mega e Giorgia Caldarulo: il bacio “caldo” dietro le quinte di “Live. Non è la d’Urso” prima di incontrare l’ex Erica Piamonte – VIDEO

Taylor Mega e Giorgia Cardaluro dietro le quinte di “Live. Non è la d’Urso”, ieri sera si sono scambiate un bacio molto focoso prima di entrare per lo “scontro” con la ex di Taylor

Leggi anche: Francesca De Andrè collassata: la sorella Fabrizia commuove sul web

Erica Piamonte era lì ad aspettare l’entrata della sua ex “amica” Taylor Mega per discutere sul tradimento con l’attuale compagna di quest’ultima, Giorgia Caldarulo. Su Instagram intanto la Mega posta il video con il bacio “caldo”. L’avrà fatto per scaldare l’animo della sua ex Erica? Scoprilo nel video in alto

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI