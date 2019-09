Capelli e sport: i vari modi di fare le trecce in base allo sport che pratichi. I trucchi per non lavarli dopo l’allenamento e lo spray al sale da usare sempre! – VIDEO

Capelli e sport: croce e delizia di ogni donna! Per non lavare i capelli dopo lo sport, scegli di fare la treccia ma, attenzione, ogni attività fisica ha la sua treccia.

Quindi scegli la tua treccia in base allo sport che pratichi. In più, segui i consigli nel video per usare al meglio lo spray al sale, ideale per non lavare i capelli dopo il workout e sfoggiare una chioma perfetta

