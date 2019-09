Stasera in tv, martedì 24 settembre: palinsesto della prima serata

Che cosa vedere questa sera in tv? Scopri il palinsesto televisivo con tutti i programmi che i canali in chiaro più seguiti hanno deciso di proporti quest’oggi.

Pronta per una nuova serata tra film, serie tv e programmi di approfondimento? Se già avanza la curiosità di sapere quali alternative ti proporrà questa sera il piccolo schermo continua a leggere su CheDonna.it per tutte le anticipazioni del caso.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Checco Zalone chi è: età, altezza, carriera e vita privata

Ecco infatti arrivare come ogni giorno il palinsesto televisivo, un elenco più che dettagliato con tutte le alternative per questa serata in compagnia della tv.

Quale programma sceglierai di sapere? Decidilo insieme a noi di CheDonna.it.

Se vuoi restare aggiornata sul palinsesto televisivo giorno dopo giorno CLICCA QUI!

Stasera in tv: palinsesto martedì 24 agosto

Rai Uno – La strada di casa – Stagione 2 Episodio 3 (Fiction)

La scomparsa di Irene, con il passare delle ore, diventa sempre più angosciante. Per Baldoni, poco propenso a credere che la figlioccia abbia avuto un semplice ripensamento riguardo al matrimonio, è come rivivere l’incubo della scomparsa di Paolo. Presto però emergerà una scomoda verità: Lorenzo e Irene erano in crisi, lui l’aveva tradita e la notte prima tra i due c’era stato un violento litigio, scatenato proprio dall’averlo sorpreso tra le braccia di un altra.

Rai Due – Notte al museo 3 – Il segreto del faraone (Film)

Larry deve trovare il modo di salvare i suoi amici del Museo di Storia Naturale di New York. Il potere della tavola di Ahkmenrah inizia infatti ad affievolirsi sempre più. Al British Museum di Londra potrebbe però trovarsi la soluzione per ripristinare il magico dispositivo.

Rai Tre – Cartabianca (Approfondimento)

I temi che scatenano il dibattito sociale nel nostro Paese vengono affrontati da Bianca Berlinguer attraverso faccia a faccia con personaggi della politica o dello spettacolo.