Forme geometriche, dettagli innocui che parlano di volumi, rivelano molti tratti della nostra personalità, sono state per anni una fonte significativa di informazioni per i seguaci della psicologia

Come il labirinto di Dedalo, la personalità è un vero groviglio di nozioni e valori acquisiti dall’uomo sin dalla sua nascita. Alcuni pensano che sia innata, mentre altri la associano al risultato di una progressione continua. Un’evoluzione perpetua con geometria variabile che corrisponde alle esperienze di ciascuno, una battaglia senza fine tra i nostri desideri e le nostre aspirazioni, una scoperta di sé di cui non siamo sempre consapevoli, ma che la vita, grazie ad alcuni trucchi , ci aiuta a determinare.

Dall’avvento della psicologia, i test della personalità si stanno moltiplicando per valutarci e sollevare una parte del velo sul mistero umano. Mentre alcuni di essi richiedono l’assistenza di un esperto comportamentale per interpretare i risultati, esistono tuttavia versioni più semplificate, destinate al pubblico in generale a valutare se stesse e a mettere il dito sui tratti caratteriali di cui non siamo sempre consapevoli.

Rivelando molti tratti della nostra personalità, le forme geometriche sono state per anni una fonte significativa di informazioni per i seguaci della psicologia. Nel 1978, una specialista di formazione psicosociale di nome Susan Dellinger ha presentato il suo primo test psicometrico. In effetti, le iniziative per comprendere meglio il comportamento si stanno moltiplicando e suscitando la curiosità degli scienziati. Secondo loro, tendiamo a scegliere immagini e forme che corrispondono direttamente o indirettamente alla nostra personalità.

Il triangolo che ti attrae di più rivela verità sulla tua personalità

Il nostro cervello si sente più a suo agio con certe forme perché avrebbero un significato speciale nei nostri occhi. Uno studio pubblicato dalla National Library of Medicine degli Stati Uniti avrebbe analizzato tali implicazioni. Secondo i ricercatori, forme morbide come un cerchio sarebbero collegate a sentimenti positivi mentre angoli acuti simboleggiano una dimensione più minacciosa per i partecipanti.

In effetti, se la maggior parte di noi pensa di conoscersi bene, è ben lungi dal sospettare che la propria conoscenza rappresenti solo la versione apparente della propria essenza. In modo impercettibile ma comunque coerente, siamo contrassegnati e ci trasformiamo quotidianamente, il che ci spinge a fare alcune scelte piuttosto che altre.

Pertanto, non sorprende che scoprirai che la seguente immagine potrebbe essere in grado di rivelare molti segreti sulla tua personalità. Focalizzandoti su queste forme geometriche, invita il tuo primo istinto a fare una scelta tra i triangoli proposti, permettendoti di sapere qualcosa in più su di te.

Triangolo numero 1

Se la tua attenzione è rivolta al triangolo numero 1, sei una persona ambiziosa e determinata, disperata nel raggiungere i suoi obiettivi. I tuoi amici e colleghi si fidano ciecamente di te e per buoni motivi, i tuoi consigli sono giudiziosi, pertinenti e sempre calibrati alla perfezione per risolvere i loro problemi. La tua tenacia è una delle tue qualità più straordinarie e continua a ispirare gli altri intorno a te.

Triangolo numero 2

Se scegli il triangolo numero 2, ti distingui per la tua sincerità. Qualunque siano le circostanze, non cederai mai alla facilità di mentire per evitare di rivelare verità offensive. Ecco perché i tuoi amici ti apprezzano e cercano sempre te per un’opinione onesta e oggettiva.

Triangolo numero 3

La ragione e la logica ti caratterizzano. Questi sono valori fondamentali che regolano tutte le tue decisioni quotidiane. Strategista e perspicace, hai sempre un vantaggio su coloro che ti circondano e usi tutte le tue capacità analitiche per generare il massimo profitto prendendo un minimo di rischio.

Triangolo numero 4

Impetuoso e appassionato, ti fidi solo delle tue emozioni per dettare il tuo corso d’azione. Questi animano tutte le tue ambizioni e ti danno una determinazione senza pari per realizzare i tuoi progetti. Alcuni possono sentirsi intimiditi dal tuo carisma e dalla tua temerarietà, ma quelli che ti conoscono bene riconoscono queste qualità come qualità onorevoli.

Triangolo numero 5

Se hai scelto il triangolo numero 5, sei un estroverso che non smette mai di sorprendere la sua famiglia. Possiamo fidarci di te per portare un’atmosfera felice e festosa a tutte le riunioni di famiglia. La tua aura restituisce onde positive che sono difficili da contrastare.

