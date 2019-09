Primo appuntamento: gli psicologi consigliano di concluderlo a letto

Gli psicologi consigliano di fare l’amore al primo incontro dopo aver condotto questo studio

Fai l’amore alla prima uscita o aspetti di conoscere meglio il tuo partner? Per molto tempo, ci è stato sconsigliato di passare la notte con un uomo al primo appuntamento. Perché dovremmo privarci se il desiderio in noi arde? Spesso si rinuncia per colpa della convenzioni sociali eppure uno studio trasmesso da MensHealth afferma che non dovremmo frenarci anzi dovremmo fare il contrario. L’intimità precoce potrebbe in realtà aiutare a rafforzare i legami emotivi e favorire l’attaccamento in una relazione emergente. Scopri di più su questo studio: Ecco perchè dovresti fare l’amore al primo appuntamento

Oltre alle motivazioni emerse in questo studio, esistono almeno altri 8 buoni motivi per lasciarci andare, scopri quali sono.

Fare l’amore la prima sera, 8 buone ragioni per farlo

Perché proibirti di divertirti passando con lui la prima notte del primo appuntamento? A pensarci, ci sono molte buone ragioni per lasciarci andare …

Immagina il dramma: è divertente, intelligente, bello … solo che a letto non facciamo scintille! Pensi di poter stare tutta la vita con qualcuno che non può darti quel tipo di piacere? No? per fortuna che lo hai scoperto subito.

Questo è il modo migliore per evacuare la tensione sessuale

Ad un primo appuntamento, c’è sempre tensione. Ci giudichiamo, ci misuriamo e ci chiediamo cose del tipo: “Che aspetto avrà da nudo?” “Quale sarà la sua posizione sessuale preferita” “Se mi bacia, cosa faccio?” Troppa tensione sessuale ci impedisce di concentrarci sul futuro. Quindi perchè non spazzare via questi problemi e concentrarsi su tutto il resto?

Hai appena acquistato un nuovo set di lingerie

Hai impiegato ore a prepararti, hai perfino coordinato la tua lingerie e sarebbe un peccato non godertela.

Tra di voi, è magnetico

Quando i vostri occhi si incrociano fanno scintille e quando ti bacia, sei sull’orlo del Nirvana. In queste condizioni hai un solo desiderio, dirigerti con lui verso nuovi orizzonti, a letto (o altrove).

Si tende a pensare che una brava ragazza non debba concedersi prima del terzo appuntamento. Ma chi ha determinato questo numero, esattamente? Primo, terzo al 38esimo appuntamento, alla fine non cambia molto. Non è necessario conoscere il nome di sua madre, la sua passione per il calcio e la sua paura dei ragni per fare l’amore, e soprattutto per divertirsi con lui. In effetti, è importante seguire i tuoi istinti.

Dormire con uno sconosciuto, è eccitante!

Immagina lo scenario: hai bevuto qualcosa, scambiato qualche parola in un bar, ti bacia appassionatamente e ti offre di seguirlo nel suo appartamento, e tu lo vuoi davvero. Dormire con lui la prima notte è eccitante perchè infrangi i luoghi comuni che pesano sulle donne.

È sul cuscino che impari più cose

Perché incontrarsi prima di fare l’amore mentre si può condividere una lunga conversazione sul cuscino, comodamente sdraiati, dopo aver rilasciato endorfine. Questa sarà un’opportunità per saperne di più sulla sua personalità, ora che hai scoperto il suo corpo.

Perché ne hai voglia, proprio ora

Sei un adulto responsabile, in pieno possesso dei tuoi mezzi e hai pensato a un mezzo di contraccezione. Quindi, nulla ti impedisce di fare l’amore. Perché aspettare quando è presente l’impulso?

