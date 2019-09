Test personalità: che cosa vedi nella foto? L’immagini che vedi rivelare molto su di te e sulla tua personalità

Spesso quando guardiamo un immagine ‘velocemente’ tendiamo a vedere solo su alcuni dettagli ed a concentraci solo su una parte della foto. Infatti la nostra mente in quel preciso instante si concentra solo sua una cosa che ritiene più importante rispetto ad altre.

Oggi abbiamo deciso di proporti questo semplice test per svelare qualcosa in più della tua personalità. Questi tipi di test, sono molto carini e ci aiutano a far chiarezza sul nostro carattere e su come ci relazioniamo, sia in modo positivo o negativo, con le persone che ci circondano. Come fare il test? Dovrai solo ritagliarti qualche minuto e rispondere a questa domanda: qual è la prima cosa che vedi nella foto? Dopo aver risposto alla domanda scopri cosa rivela su di te e sulla tua personalità.

Test personalità: che cosa vedi nella foto?

Profilo uomo anziano

Se la prima cosa che hai visto è un uomo con i capelli e la barba bianchi, questo vuol dire che nella tua vita ti concentri principalmente sul quadro generale: certo i dettagli sono importanti ma non abbastanza.

In un relazione non ti fai ammaliare da fiori e cioccolatini, ti lasci conquistare solo quando trovi qualcuno che vede le cose come te, e che mette impegno e dedizione in ciò che fa: solo allora aprirai il tuo cuore.

Uomo a cavallo

Se la prima cosa che ha catturato il tuo sguardo è l’uomo in sella ad un cavallo bianco, ciò sta ad indicare che non ti lasci domare facilmente. Non ti fidi delle persone e questo ti spinge a date la tua fiducia in maniera selettiva.

Dovresti abbassare le tue difese, non tutti ti vogliono ingannare.

Fanciulla sul fiume

Se la prima cosa che i tuoi hanno visto è la donna stradista sulla riva del fiume questo indica che in passato sei stato ferito da qualcuno che amavi profondamente. Questo ti ha segnato molto ed ora non riesci a dare più la tua fiducia a nessuno: sei chiuso in te stesso.

Ma ricorda che solo se rischi potrai trovare la vera felicità.

Un arco di pietra

Se la prima cosa che hai visto è l’arco di pietra significa che sei uno spirito libero. Non ami particolarmente legarti alle persone, inoltre sei quel tipo di persona che è innamorato dell’idea dell’amore.

