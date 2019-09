Scopri come eliminare la noia, rendendo più belle le domeniche di Settembre. Il consiglio delle stelle.

Fonte: Istock

Con la fine delle vacanze estive sono molte le persone che arrivano alla Domenica senza saper bene cosa fare. Il clima ballerino e la voglia di riposarsi dopo una settimana di lavoro, spingono troppo spesso a starsene in casa senza far nulla di speciale. Questo, salvo rari casi, può portare a sentirsi annoiati e persino depressi. Dopotutto si tratta di un giorno libero e per giunta di quello che precede il Lunedì, motivo per cui tirarsi su di morale e cercare nuove fonti di distrazione dovrebbe essere visto come una missione alla quale rinunciare solo se stare a casa a riposare è davvero ciò che si vuole nel profondo. Ma come fare a scegliere? Visto che le stelle possono influenzare gusti e desideri di ognuno di noi, oggi dopo aver visto quali segni zodiacali sono imperturbabili e quali sono autentici, scopriremo come passare al meglio le ultime due Domeniche di Settembre, per rilassarci e magari ricaricarci un po’ in vista della settimana di studio o lavorativa. Visto che si parla di qualcosa che ha a che fare con il modo di sentire, il consiglio è quello di controllare anche il profilo del proprio ascendente, in modo da avere un’idea più completa sul come passare al meglio la Domenica.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> I segni zodiacali che stanno per incontrare qualcuno di importante

Astrologia – Scopri come passare al meglio la tua Domenica

Fonte: Istock

Ariete – Uscendo a far shopping con le amiche

In queste domeniche uggiose e ancora a metà tra estate e autunno, trovare qualcosa da fare può essere difficile e la voglia di lasciar perdere tutto a volte finisce con il prendere il sopravvento. Per questo motivo, ci vuole una squadra di supporto. E cosa è meglio di due o tre amiche fidate con le quali passare una giornata diversa dal solito? Potreste vedervi per andare insieme in un centro commerciale (in modo da non dover rimandare causa pioggia) e darvi allo shopping. Che si tratti di sbirciare le vetrine o di acquistare seriamente qualcosa, le opzioni saranno sicuramente tante. Un pranzo al volo e metà giornata sarà già trascorsa in allegria, pronta a proseguire con qualche chiacchiera in modo da arrivare sino a sera. In questo modo neanche ti accorgerai delle ore che passano e ti sentirai più carica e pronta ad affrontare il Lunedì che ti attende.

Fonte: Istock

Toro – Un pomeriggio da SPA

Visto che il relax è il tuo maggior conforto, una Domenica da dedicare solo a te stessa potrebbe davvero renderti felice. L’importante è che tu abbia un programma da seguire o il rischio è quello di sederti sul divano per rialzarti a sera inoltrata. Un’opzione gratificante potrebbe essere quella di creare una mini SPA in casa e di concederti un pomeriggio di benessere assoluto. Musica in sottofondo, qualche incenso e delle candele accese. Per concludere potresti dedicarti alla lettura di un bel libro, bevendo un tè o un’altra bevanda che ti piace e mangiando qualcosa di buono. Dopotutto, se è l’ora delle coccole è giusto gratificare anche il palato, no?

Fonte: Istock

Gemelli – Un pomeriggio al cinema

Domenica anti noia? Cerca un film che ritieni possa essere di tuo gradimento e invita qualcuno ad andare al cinema. Scambiare quattro chiacchiere prima e soprattutto dopo la visione, ti aiuterà a vivere al meglio la tua Domenica, lasciando scorrere le ore rilassandoti ma senza annoiarti. Ancor meglio se al film farai seguire una cena a base di cibi che ti piacciono e che ti daranno sicuramente una dose di buon umore in più, perfetto per affrontare la leggera tristezza che ti abbraccia sempre quando sai che si avvicina il momento di andare a dormire e di dare il via ad una nuova settimana priva di ferie.

Se vuoi restare sempre aggiornata su tutto ciò che riguarda il tuo segno zodiacale o, più precisamente, l’oroscopo CLICCA QUI!

Fonte: Istock

Cancro – Un pranzo con le amiche

Per te la Domenica significa oziare e non ti pesa poi tanto l’idea di startene tutto il giorno in pigiama e davanti alla tv. A volte, però, anche a te viene voglia di fare qualcosa di diverso, salvo poi accantonare l’idea per la mancanza di voglia di organizzare le cose. Perché allora non andare sul semplice e invitare una o due amiche a mangiare qualcosa fuori? Si tratterà solo di un paio d’ore, dopo le quali potrai tornare a casa e al tuo ozio ma che ti aiuteranno ad evadere un po’ dalla tua routine che per quanto piacevole, alle volte può risultare stantia. E poi chissà che tu non ci prenda gusto e che la prossima Domenica, il pranzo fuori non si trasformi in una giornata intera.

Fonte: Istock

Leone – Andando ad una festa

La tua Domenica ideale? Una in cui farti bella, indossare capi che ti piacciono e andare a festeggiare con le amiche o con la tua dolce metà. In mancanza di eventi ai quali prender parte puoi optare per una cena in un locale importante. Potrai trascorrere il pomeriggio scegliendo cosa indossare e dedicandoti qualche ora e poi andare a cenare in un posto diverso dal solito, dove sentirti ammirata e coccolata da piatti più sofisticati di quelli che consumi normalmente e che sapranno sicuramente donarti l’energia per iniziare la settimana con il sorriso. E se il posto scelto è piacevole, si può sempre pensare a ripetere l’esperienza, magari con più persone, proprio per ricreare l’atmosfera da festa.

Fonte: Istock

Vergine – Andando a fare una passeggiata

La Domenica è un giorno che sei solita trascorrere in modo pigro e lanciarti improvvisamente in attività diverse non è una cosa che ti entusiasma in modo particolare. Per fare qualcosa di diverso, però, puoi invitare qualcuno a fare una passeggiata al parco o se il tempo non è clemente, a prendere un gelato in un centro commerciale o in qualche locale di quelli che conosci tu. In questo modo potrai gustartelo senza troppi problemi, approfittando degli ultimi giorni in cui la temperatura è mite. Per il resto, è giusto concederti il relax del quale senti di avere bisogno. Dopotutto la Domenica è fatta per riposarsi, no?

Clicca su successivo