Il piccolo schermo ti attende anche questa sera con tante affascinanti proposte per intrattenerti lungo questo sabato sera.

Che cosa sceglierai, film, serie tv o programma di approfondimento? CheDonna.it ti aiuta a selezionare il meglio.

Scopri scorrendo il palinsesto televisivo di oggi il programma che farà più al caso tuo e preparati a una prima serata da 10 e lode.

Buona visione!

Stasera in tv: palinsesto sabato 14 settembre

Rai Uno – Andrea Bocelli – Ali di Libertà (Show)

La scenografia naturale delle colline di Lajatico, suo paese d’origine, ospita il Teatro del Silenzio, luogo dell’anima per Andrea Bocelli e scenario impeccabile per un suo esclusivo show, con tanto di reportage del dietro le quinte e interviste esclusive.

Rai Due – N.C.I.S. – Stagione 16 Episodio 14 – Il passato non muore mai (Telefilm)

La morte di un impiegato della Marina, Andrew Kane, impegna le fila dell’NCIS ma intanto un uomo s’introduce furtivamente in casa di McGee e viene ferito a morte.

Rai Tre – Zona d’ombra (Film)

L’anatomopatologo Bennet Omalu, nigeriano emigrato a Pittsburgh, ancora non perfettamente al passo con l’America e le sue passioni, si trova a dover indagare attorno alla morte di Mike Webster, una leggenda del football americano caduta in disgrazia e costretto a vivere in un pick-up, tormentato da spaventose emicranie. Omalu vive il suo lavoro come una missione e non lascia mai perdere. Così deciderà di pagare di propria tasca i costosi esami al cervello di Iron Mike: sarà così che scoprirà una verità a dir poco scomoda, che metterà in breve in pericolo la sua carriera e persino la sua famiglia.