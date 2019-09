Scopri quanto puoi essere folle quest’autunno in base al tuo segno zodiacale.

Fonte: Istock

Avere in se una vena di follia può essere qualcosa di poetico, che rende eccentrici e sicuramente interessanti. A volte, però, controllare questa particolarità può essere difficile e portare a situazioni paradossali o ad avviare imprese in modo un po’ troppo repentino. Ovviamente, anche la tendenza ad essere estremi e per certi versi folli può risentire dell’influenza delle stelle, oggi quindi, dopo aver visto quali sono i segni zodiacali pronti a fare nuove esperienze e quali sono quelli imperturbabili, scopriremo quali sono quelli che con l’arrivo dell’autunno andranno incontro ad un periodo colorato di follia (ovviamente positiva).

Avrai anche tu una autunno all’insegna di un pizzico di follia? Il consiglio delle stelle

Fonte: Istock

Ariete – Un autunno decisamente folle

Forse non sarai al massimo del tuo splendore ma con l’arrivo dell’autunno riuscirai a sentirti più in forma e l’euforia ti porterà ad esprimerti in modo più allegro che mai. In te si evincerà quindi una vena di follia che potrebbe portarti persino a compiere scelte diverse da quelle che faresti di solito. Il consiglio delle stelle, in questo caso, è quello di fermarti un attimo a ponderare e sebbene ciò non rientri nel tuo classico modo di vivere le cose, forse è giunto il momento di cambiare in modo da ottenere risultati diversi là dove ti lamenti di non ottenere sempre quello che vuoi. In questo modo, forse, avvertirai un pizzico in meno di adrenalina ma riuscirai ad affrontare le cose con uno spirito migliore e prendendo più facilmente le decisioni giuste.

Fonte: Istock

Toro – Un autunno minimamente folle

L’autunno ti troverà più che organizzata e questo esclude parecchio la possibilità di episodi di follia che nel tuo caso possono tradursi in qualche gita fuori porta o in attimi in cui tenderai a lasciarti andare più del solito. Per il resto avrai come sempre il freno a mano tirato ma questa volta per un motivo ben preciso ovvero quello di mantenere il controllo al fine di non perdere di vista le cose a cui tieni e quegli obiettivi che stai perseguendo da un po’. Una scelta saggia e appoggiata anche dalle stelle che consigliano di vivere i momenti di svago con un po’ più di leggerezza in modo da tenere la concentrazione solo per tutto ciò che riguarda i tuoi progetti.

Fonte: Istock

Gemelli – Un autunno più folle che mai

Per te agire con un pizzico di follia è una cosa che ti riesce semplicemente istintiva. Ovviamente, ciò avviene con alti e bassi, portandoti a risultare a volte più posata ed altre quasi incontrollabile. Un aspetto che ti accompagnerà anche nella stagione autunnale, quando desiderosa come non mai di fare nuove esperienze, ti lancerai più e più volte nel vuoto, abbracciando quante più esperienze possibili. Quindi, si, il prossimo autunno sarà per te un periodo decisamente folle, almeno quanto lo sono stati gli altri e quanto lo saranno quelli futuri. E visto che anche le stelle sembrano appogiarti, tanto vale approfittarne, no?

Fonte: Istock

Cancro – Un autunno decisamente… non folle

La follia è qualcosa che non ti appartiene se non per qualche istante e solo in determinati momenti. In genere sei una persona calma che cerca sempre di vivere secondo determinate abitudini e che ama divertirsi con cose semplici che la fanno sentire completa e serena. Un modo di essere che ti appartiene al punto da non mutare praticamente mai, salvo rare occasioni che non riguardano la prossima stagione. Le stelle, però, consigliano maggior spirito d’avventura, al fine di sperimentare nuove possibilità e di vivere esperienze nuove che saranno sicuramente formative ed in grado di espandere il tuo modo di vedere le cose.

Fonte: Istock

Leone – Un autunno più folle che mai

La tua vita è come un’avventura che ami vivere in pieno, godendo di ogni singolo momento e portando avanti con convinzione assoluta ogni singola scelta. Questo tuo modo di fare ti porta spesso e volentieri a fare esperienze nuove nelle quali non manca mai un pizzico di follia. Ebbene, con la prossima stagione, di follia ce ne sarà sicuramente di più e sarà tale da renderti, se possibile, ancor più visibile agli altri. A tal proposito le stelle consigliano un minimo di moderazione, utile per cogliere sfumature che, in preda all’entusiasmo, potresti finire con il perderti, giocandoti possibilità anche importanti.

Fonte: Istock

Vergine – Un autunno più sereno che folle

La follia non è una cosa che ti attira. Per vivere bene preferisci sentirti a posto con te stessa, serena e, sopratutto nella tua comfort zone. Questo significa che per muoverti all’azione e ad imprese “folli” devi avere una spinta non indifferente, spinta che sembrerà mancare nella prossima stagione, consentendoti di restare nella tua solita comfort zone. Il consiglio delle stelle? Sforzarti almeno un po’ e spingerti un po’ oltre sia per crescere come persona che per fare conoscenze che potrebbero sorprenderti in positivo, almeno come le esperienze che potresti fare se solo provassi a metterti in gioco di tanto in tanto.

